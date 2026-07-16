В Дагестане не зафиксировали сход поезда в ДТП с "Камазом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с «Камазом»-зерновозом.
- Схода состава не произошло, пострадавших нет, поезд продолжил движение по маршруту.
- Движение поездов было восстановлено в штатном режиме в 19:15 по московскому времени.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Схода состава пассажирского поезда в результате столкновения с "Камазом" в Дагестане не зафиксировано, на движение других поездов ДТП не повлияло, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).
"По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет… В 19 часов 25 минут (мск) поезд №85 Дербент - Москва отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на пути перед приближающимся поездом на переезде между станциями Гермечек и Качалай – машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В министерстве транспорта Дагестана уточнили, что поезд столкнулся с зерновозом. По данным ведомства, жертв в результате инцидента нет. Специалистам удалось оперативно ликвидировать последствия происшествия, в 19.15 мск движение поездов было полностью восстановлено в штатном режиме, добавили в министерстве.