В Дагестане не зафиксировали сход поезда в ДТП с "Камазом"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с «Камазом»-зерновозом.

Схода состава не произошло, пострадавших нет, поезд продолжил движение по маршруту.

Движение поездов было восстановлено в штатном режиме в 19:15 по московскому времени.

МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Схода состава пассажирского поезда в результате столкновения с "Камазом" в Дагестане не зафиксировано, на движение других поездов ДТП не повлияло, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

Ранее в четверг в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в Бабаюртовском районе пассажирский поезд столкнулся с "Камазом", предварительно, пострадал водитель грузовика. В СКЖД уточнили, что это был пассажирский поезд Дербент - Москва.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет… В 19 часов 25 минут (мск) поезд №85 Дербент - Москва отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на пути перед приближающимся поездом на переезде между станциями Гермечек и Качалай – машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.