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В Дагестане не зафиксировали сход поезда в ДТП с "Камазом" - РИА Новости, 16.07.2026
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21:28 16.07.2026 (обновлено: 21:31 16.07.2026)
В Дагестане не зафиксировали сход поезда в ДТП с "Камазом"

СКЖД: в Дагестане не зафиксировали сход поезда в ДТП с "Камазом"

© Телеграмма СКЖД/TelegramДвижение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане
Движение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Телеграмма СКЖД/Telegram
Движение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с «Камазом»-зерновозом.
  • Схода состава не произошло, пострадавших нет, поезд продолжил движение по маршруту.
  • Движение поездов было восстановлено в штатном режиме в 19:15 по московскому времени.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Схода состава пассажирского поезда в результате столкновения с "Камазом" в Дагестане не зафиксировано, на движение других поездов ДТП не повлияло, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).
Ранее в четверг в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в Бабаюртовском районе пассажирский поезд столкнулся с "Камазом", предварительно, пострадал водитель грузовика. В СКЖД уточнили, что это был пассажирский поезд Дербент - Москва.
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"По предварительной информации, пострадавших нет. Схода подвижного состава нет… В 19 часов 25 минут (мск) поезд №85 Дербент - Москва отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на пути перед приближающимся поездом на переезде между станциями Гермечек и Качалай – машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В министерстве транспорта Дагестана уточнили, что поезд столкнулся с зерновозом. По данным ведомства, жертв в результате инцидента нет. Специалистам удалось оперативно ликвидировать последствия происшествия, в 19.15 мск движение поездов было полностью восстановлено в штатном режиме, добавили в министерстве.
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