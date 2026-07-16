Пассажиры поезда, столкнувшегося в Дагестане с "КамАЗом", не пострадали

МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", столкнувшегося с пассажирским поездом в Дагестане, госпитализирован с телесными повреждениями, среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Отмечается, что в связи с произошедшим Махачкалинский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На месте работает следственно-оперативная группа. Проверку организовала и Южная транспортная прокуратура, сообщили в ведомстве.