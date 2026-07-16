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Пассажиры поезда, столкнувшегося в Дагестане с "КамАЗом", не пострадали - РИА Новости, 16.07.2026
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21:14 16.07.2026
Пассажиры поезда, столкнувшегося в Дагестане с "КамАЗом", не пострадали

СК: пассажиры столкнувшегося в Дагестане с "КамАЗом" поезда не пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с "КамАЗом".
  • Водитель "КамАЗа" получил телесные повреждения и был госпитализирован, среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет.
  • Махачкалинский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Водитель "Камаза", столкнувшегося с пассажирским поездом в Дагестане, госпитализирован с телесными повреждениями, среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В четверг в Дагестане пассажирский поезд Дербент - Москва столкнулся с "Камазом". В Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что ДТП произошло из-за выезда грузовика на пути перед приближающимся поездом на переезде между станциями Гермечек и Качалай. Отмечалось, что схода подвижного состава не произошло, поезд отправился далее по маршруту, на движение других поездов ДТП не повлияло.
"В результате происшествия произошло столкновение локомотива с прицепом грузовика. Водитель "Камаза" получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с произошедшим Махачкалинский следственный отдел на транспорте проводит процессуальную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На месте работает следственно-оперативная группа. Проверку организовала и Южная транспортная прокуратура, сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияДербентСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
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