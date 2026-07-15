Рейтинг@Mail.ru
"Псевдопатриотизм": Васильев оценил обвинения Милонова в адрес Плющенко - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:37 15.07.2026 (обновлено: 13:43 15.07.2026)
"Псевдопатриотизм": Васильев оценил обвинения Милонова в адрес Плющенко

Васильев: Милонов обвинениями в адрес Плющенко пытается громко заявить о себе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДепутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Депутат, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милонов раскритиковал Плющенко, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.
  • Васильев считает, что слова депутата направлены на привлечение внимания избирателей в период предвыборной кампании.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Слова депутата Госдумы Виталия Милонова с обвинениями в адрес двукратного победителя Олимпиад по фигурному катанию Евгения Плющенко вызваны целью громко заявить о себе во время предвыборной кампании и привлечь внимание избирателей, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявил, что фигурное катание в России деградирует. Милонов в СМИ раскритиковал тренера, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.
"Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу. Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечет внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум", - сказал Васильев.
"А как максимум, является составляющей частью их избирательной кампании. Поэтому не надо этому удивляться, как и не стоит всерьез воспринимать слова подобных персонажей. Я не защищаю Плющенко, у меня к нему, наоборот, была масса вопросов. Но если бы этот вопрос обсуждался вне предвыборного периода, то можно было бы подискутировать. А сейчас на такие скандальные заявления не стоит тратить время, чтобы разобраться: кто прав, а кто виноват", - подчеркнул собеседник агентства.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
"Деградирует?" Депутат Госдумы посоветовала Плющенко следить за словами
14 июля, 12:42
 
Фигурное катаниеРоссияАзербайджанЕвгений ПлющенкоДмитрий ВасильевСанкт-ПетербургГосдума РФСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    16.07 13:30
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
  • Теннис
    16.07 16:00
    А. Бублик
    К. Гали
  • Теннис
    16.07 20:30
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала