Краткий пересказ от РИА ИИ Милонов раскритиковал Плющенко, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.

Васильев считает, что слова депутата направлены на привлечение внимания избирателей в период предвыборной кампании.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Слова депутата Госдумы Виталия Милонова с обвинениями в адрес двукратного победителя Олимпиад по фигурному катанию Евгения Плющенко вызваны целью громко заявить о себе во время предвыборной кампании и привлечь внимание избирателей, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Ранее Плющенко , комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана , заявил, что фигурное катание в России деградирует. Милонов в СМИ раскритиковал тренера, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.

"Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу. Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечет внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум", - сказал Васильев.