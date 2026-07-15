"Псевдопатриотизм": Васильев оценил обвинения Милонова в адрес Плющенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милонов раскритиковал Плющенко, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.
- Васильев считает, что слова депутата направлены на привлечение внимания избирателей в период предвыборной кампании.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Слова депутата Госдумы Виталия Милонова с обвинениями в адрес двукратного победителя Олимпиад по фигурному катанию Евгения Плющенко вызваны целью громко заявить о себе во время предвыборной кампании и привлечь внимание избирателей, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявил, что фигурное катание в России деградирует. Милонов в СМИ раскритиковал тренера, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.
"Не забывайте, что те, кто хочет вновь быть избранным в Государственную думу или Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сейчас вступили в избирательную фазу. Поэтому любое громкое или скандальное заявление, или какая-то тема, может быть, даже совсем не относящаяся к этим персонажам, привлечет внимание. И такой популизм и псевдопатриотизм, неважно, исходит он Милонова или кого-то еще в избирательный период, по крайней мере понятен. Как минимум", - сказал Васильев.
"А как максимум, является составляющей частью их избирательной кампании. Поэтому не надо этому удивляться, как и не стоит всерьез воспринимать слова подобных персонажей. Я не защищаю Плющенко, у меня к нему, наоборот, была масса вопросов. Но если бы этот вопрос обсуждался вне предвыборного периода, то можно было бы подискутировать. А сейчас на такие скандальные заявления не стоит тратить время, чтобы разобраться: кто прав, а кто виноват", - подчеркнул собеседник агентства.