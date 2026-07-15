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Левникова удивило назначение Бартона на полуфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
12:08 15.07.2026 (обновлено: 12:16 15.07.2026)
Левникова удивило назначение Бартона на полуфинал ЧМ

Левников: удивило назначение Бартона на полуфинал ЧМ, но он отработал без ошибок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСудья Иван Бартон
Судья Иван Бартон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Судья Иван Бартон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Левников, бывший арбитр международной категории, удивился назначению сальвадорского арбитра Ивана Бартона на полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Испании.
  • Сборная Испании обыграла сборную Франции со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира.
  • Левников отметил своеобразную манеру судейства Бартона, но не обнаружил явных ошибок в его работе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр международной категории, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников заявил РИА Новости, что его удивило назначение сальвадорского арбитра Ивана Бартона на полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Испании, но тот отработал без явных ошибок.
Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал. После встречи главный тренер французов Дидье Дешам задался вопросом, достоин ли был Бартон назначения на этот матч. Испанцы открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
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"Для меня было неожиданностью, что на такой матч назначили сальвадорского арбитра Ивана Бартона. Играли две европейские команды, и футболисты, играющие в европейских клубах, привыкли к другой манере судейства. У него своеобразная манера судейства. Он отличается огромной физической подготовкой и своеобразной трактовкой единоборств. Я заметил это и на других его играх. Но такого, чтобы он совершил какие-то серьезные ошибки, думаю, нет", - сказал Левников.
"Возможно, первая желтая карточка на пятой минуте была лишней. Но все остальное а разговор для бедных. Проигравшая команда жалуется на арбитров, хотя должна посмотреть на себя. Не могу назвать судейство блестящим, возможно, не для статуса этих команд, но без явных ошибок", - добавил собеседник агентства.
Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. Последний матч турнира пройдет 19 июля в Нью-Йорке, соперником испанцев станет победитель игры между командами Англии и Аргентины, которые встретятся в среду.
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ФутболСпортИспанияФранцияДалласНиколай ЛевниковДидье ДешамРоссийский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026
 
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