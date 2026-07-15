Фернандеш вернулся в расположение "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского "Спартака".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Помимо Фернандеша, первую тренировку с командой провел испанский защитник Виктор Парада, перешедший из испанского "Алавеса" 14 июля.
Первую официальную встречу нового сезона "Спартак" проведет 18 июля в Нижнем Новгороде против петербургского "Зенита" в матче за Суперкубок России. В стартовом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-белые" 25 июля примут московскую "Родину".
"Спартак" приобрел у "Алавеса" защитника Виктора Параду
14 июля, 17:10