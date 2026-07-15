Фернандеш вернулся в расположение "Спартака"

Помимо Фернандеша, первую тренировку с командой провел испанский защитник Виктор Парада, перешедший из испанского "Алавеса" 14 июля.

Первую официальную встречу нового сезона "Спартак" проведет 18 июля в Нижнем Новгороде против петербургского "Зенита" в матче за Суперкубок России. В стартовом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-белые" 25 июля примут московскую "Родину".