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Фернандеш вернулся в расположение "Спартака" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
19:41 15.07.2026 (обновлено: 19:43 15.07.2026)
Фернандеш вернулся в расположение "Спартака"

Фернандеш вернулся в расположение "Спартака" за три дня до Суперкубка России

© Фото : соцсети ФК "Спартак"Жедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : соцсети ФК "Спартак"
Жедсон Фернандеш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского "Спартака".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш вернулся в расположение московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ранее в пресс-службе "Спартака" сообщили, что Фернандеш пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" (0:0) 8 июля по семейным обстоятельствам. Также он не сыграл со столичным "Локомотивом" (0:2) 11 июля.
Помимо Фернандеша, первую тренировку с командой провел испанский защитник Виктор Парада, перешедший из испанского "Алавеса" 14 июля.
Первую официальную встречу нового сезона "Спартак" проведет 18 июля в Нижнем Новгороде против петербургского "Зенита" в матче за Суперкубок России. В стартовом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-белые" 25 июля примут московскую "Родину".
Виктор Парада Спартак - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
"Спартак" приобрел у "Алавеса" защитника Виктора Параду
14 июля, 17:10
 
ФутболСпортЖедсон ФернандешСпартак МоскваСуперкубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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