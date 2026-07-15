"Локомотив" отклонил предложение "Крус Асуль" по Монтесу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Локомотив" отклонил предложение мексиканского "Крус Асуль" о переходе защитника Сесара Монтеса.
- "Крус Асуль" готовит улучшенное предложение, планируя увеличить сумму сделки за счет дополнительных выплат и бонусов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" отклонил предложение мексиканского футбольного клуба "Крус Асуль" о переходе защитника Сесара Монтеса, сообщил журналист Фернандо Эскивель в социальной сети X.
По информации источника, мексиканский клуб направил предложение в размере около 8 миллионов долларов, однако российская сторона посчитала эту сумму недостаточной. При этом переговоры не прекращены: стороны продолжают контактировать через посредников, а у "Крус Асуль" уже есть предварительная договоренность с Монтесом по условиям личного контракта.
Отмечается, что после отказа "Локомотива" "Крус Асуль" готовит улучшенное предложение. Руководство клуба планирует увеличить сумму сделки за счет дополнительных выплат и бонусов, чтобы удовлетворить финансовые требования железнодорожников.
Монтесу 29 лет. Он перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в 1/8 финала.