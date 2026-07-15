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"Локомотив" отклонил предложение "Крус Асуль" по Монтесу, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
18:20 15.07.2026 (обновлено: 18:40 15.07.2026)
"Локомотив" отклонил предложение "Крус Асуль" по Монтесу, пишут СМИ

"Локомотив" отклонил предложение "Крус Асуль" по трансферу Сесара Монтеса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСесар Монтес
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сесар Монтес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Локомотив" отклонил предложение мексиканского "Крус Асуль" о переходе защитника Сесара Монтеса.
  • "Крус Асуль" готовит улучшенное предложение, планируя увеличить сумму сделки за счет дополнительных выплат и бонусов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" отклонил предложение мексиканского футбольного клуба "Крус Асуль" о переходе защитника Сесара Монтеса, сообщил журналист Фернандо Эскивель в социальной сети X.
По информации источника, мексиканский клуб направил предложение в размере около 8 миллионов долларов, однако российская сторона посчитала эту сумму недостаточной. При этом переговоры не прекращены: стороны продолжают контактировать через посредников, а у "Крус Асуль" уже есть предварительная договоренность с Монтесом по условиям личного контракта.
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Отмечается, что после отказа "Локомотива" "Крус Асуль" готовит улучшенное предложение. Руководство клуба планирует увеличить сумму сделки за счет дополнительных выплат и бонусов, чтобы удовлетворить финансовые требования железнодорожников.
Монтесу 29 лет. Он перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в 1/8 финала.
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