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Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева на "Матче года" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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19:30 15.07.2026
Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева на "Матче года"

Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб Михаила Сергачева на "Матче года"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Роман Ротенберг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева на «Матче года» 2026 года.
  • Благотворительный «Матч года» пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» между смешанными командами из игроков КХЛ и НХЛ, капитанами которых выступят Михаил Сергачев и Артемий Панарин.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды защитника "Юты Маммот" Михаила Сергачева на "Матче года" 2026 года, сообщается в Telegram-канале турнира.
Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из КХЛ и НХЛ, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Сергачев и форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
"Матч года" между российскими игроками клубов НХЛ и КХЛ проводится третий год подряд. Впервые мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.
Ротенбергу 45 лет. С 2022 по 2025 год он работал главным тренером петербургского СКА, с 2023 года специалист возглавляет сборную "Россия 25".
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СпортСанкт-ПетербургРоман РотенбергКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Михаил Сергачев
 
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