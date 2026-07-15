Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева на "Матче года"

"Матч года" между российскими игроками клубов НХЛ и КХЛ проводится третий год подряд. Впервые мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

Ротенбергу 45 лет. С 2022 по 2025 год он работал главным тренером петербургского СКА, с 2023 года специалист возглавляет сборную "Россия 25".