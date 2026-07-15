Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева на "Матче года"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева на «Матче года» 2026 года.
- Благотворительный «Матч года» пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» между смешанными командами из игроков КХЛ и НХЛ, капитанами которых выступят Михаил Сергачев и Артемий Панарин.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды защитника "Юты Маммот" Михаила Сергачева на "Матче года" 2026 года, сообщается в Telegram-канале турнира.
Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из КХЛ и НХЛ, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят Сергачев и форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
"Матч года" между российскими игроками клубов НХЛ и КХЛ проводится третий год подряд. Впервые мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.
Ротенбергу 45 лет. С 2022 по 2025 год он работал главным тренером петербургского СКА, с 2023 года специалист возглавляет сборную "Россия 25".
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