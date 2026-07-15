В Петербурге и Ленинградской области прошел миграционный рейд

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция и УФСБ провели рейд на стройках, дорогах и хозяйственных объектах в Московском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти.

В ходе рейда проверено более 317 человек, 19 мигрантов доставлены в отделения полиции, на 18 нарушителей составлены административные материалы.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 173 транспортных средства и составили 18 протоколов за нарушения ПДД.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Рейд полиции совместно с УФСБ по выявлению нелегальных мигрантов и безопасности дорожного движения прошел на стройках, дорогах и хозяйственных объектах Петербурга и Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Операция охватила сразу два района – Московский район Петербурга Ломоносовский район Ленобласти. Проверки затронули стройплощадки, частный сектор, садоводства, а также оживленные магистрали вблизи аэропорта "Пулково". В ходе рейда было проверено более 317 человек, 159 из которых иностранные граждане", - сообщает пресс-служба.

В отделения полиции для разбирательства доставлены 19 мигрантов. На 18 нарушителей составлены административные материалы по статье 18.8 (нарушения иностранными гражданами правил въезда) КоАП РФ, еще один приезжий привлечен к административной ответственности по статье 19.15 (проживание в РФ без документов, удостоверяющих личность) КоАП РФ.

Параллельно сотрудниками Госавтоинспекции проверено 173 транспортных средства и составлено 18 административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения. Чаще всего водители пренебрегали требованиями дорожных знаков, управляли неисправными автомобилями или не имели при себе необходимых документов, в связи с чем дорожными инспекторами были оформлены соответствующие административные материалы.