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В Петербурге и Ленинградской области прошел миграционный рейд - РИА Новости, 15.07.2026
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12:40 15.07.2026
В Петербурге и Ленинградской области прошел миграционный рейд

На стройках Петербурга и Ленинградской области прошел миграционный рейд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция и УФСБ провели рейд на стройках, дорогах и хозяйственных объектах в Московском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти.
  • В ходе рейда проверено более 317 человек, 19 мигрантов доставлены в отделения полиции, на 18 нарушителей составлены административные материалы.
  • Сотрудники Госавтоинспекции проверили 173 транспортных средства и составили 18 протоколов за нарушения ПДД.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Рейд полиции совместно с УФСБ по выявлению нелегальных мигрантов и безопасности дорожного движения прошел на стройках, дорогах и хозяйственных объектах Петербурга и Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Операция охватила сразу два района – Московский район Петербурга и Ломоносовский район Ленобласти. Проверки затронули стройплощадки, частный сектор, садоводства, а также оживленные магистрали вблизи аэропорта "Пулково". В ходе рейда было проверено более 317 человек, 159 из которых иностранные граждане", - сообщает пресс-служба.
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В отделения полиции для разбирательства доставлены 19 мигрантов. На 18 нарушителей составлены административные материалы по статье 18.8 (нарушения иностранными гражданами правил въезда) КоАП РФ, еще один приезжий привлечен к административной ответственности по статье 19.15 (проживание в РФ без документов, удостоверяющих личность) КоАП РФ.
Параллельно сотрудниками Госавтоинспекции проверено 173 транспортных средства и составлено 18 административных протоколов за нарушения Правил дорожного движения. Чаще всего водители пренебрегали требованиями дорожных знаков, управляли неисправными автомобилями или не имели при себе необходимых документов, в связи с чем дорожными инспекторами были оформлены соответствующие административные материалы.
В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники экономической полиции проинспектировали объекты хозяйственной деятельности, включая пункт приёма металлолома и шиномонтажные мастерские. Здесь проверка прошла спокойнее: среди 38 проверенных граждан было всего 8 иностранцев. Нарушений законодательства не выявлено.
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