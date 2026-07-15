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Позо перешел из "Горицы" в "Родину" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
20:31 15.07.2026
Позо перешел из "Горицы" в "Родину"

Воспитанник "Реала" и "Манчестер Сити" Позо перешел в "Родину"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский полузащитник Икер Позо перешел из хорватской «Горицы» в «Родину».
  • Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на три года, а «Родина» впервые выступит в Российской премьер-лиге.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Испанский полузащитник Икер Позо перешел из хорватской "Горицы" в "Родину", сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Соглашение с 25-летним полузащитником рассчитано на три года.
Позо является воспитанником академий мадридского "Реала" и "Манчестер Сити". До перехода в "Родину" он выступал за хорватские "Шибеник" и "Горицу". В минувшем сезоне полузащитник провел за "Горицу" 35 матчей и забил пять мячей.
"Родина" впервые выступит в Российской премьер-лиге (РПЛ) и начнет сезон 25 июля гостевым матчем против московского "Спартака".
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