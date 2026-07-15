"Каролина" сыграет с "Флоридой" в первом матче сезона НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 стартует 29 сентября в Роли матчем между "Каролиной Харрикейнз" и "Флоридой Пантерз".
- Первый домашний матч "Вашингтона Кэпиталз" Александра Овечкина пройдет 7 октября против "Питтсбург Пингвинз".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/27 стартует 29 сентября в Роли матчем между действующим обладателем Кубка Стэнли "Каролиной Харрикейнз" и чемпионами НХЛ двух предыдущих лет "Флоридой Пантерз", сообщается на сайте лиги.
"Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина проведет первый домашний матч 7 октября против "Питтсбург Пингвинз".
Полное расписание регулярного сезона НХЛ-2026/27 будет объявлено в четверг.
В июне "Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии (4-2) плей-офф и впервые с 2006 года стала обладателем Кубка Стэнли.