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"Каролина" сыграет с "Флоридой" в первом матче сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:41 15.07.2026
"Каролина" сыграет с "Флоридой" в первом матче сезона НХЛ

Новый сезон НХЛ стартует 29 сентября матчем между "Каролиной" и "Флоридой"

© Фото : nhl.com/hurricanesЭпизод матча "Флорида Пантерз" - "Каролина Харрикейнз"
Эпизод матча Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : nhl.com/hurricanes
Эпизод матча "Флорида Пантерз" - "Каролина Харрикейнз". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 стартует 29 сентября в Роли матчем между "Каролиной Харрикейнз" и "Флоридой Пантерз".
  • Первый домашний матч "Вашингтона Кэпиталз" Александра Овечкина пройдет 7 октября против "Питтсбург Пингвинз".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/27 стартует 29 сентября в Роли матчем между действующим обладателем Кубка Стэнли "Каролиной Харрикейнз" и чемпионами НХЛ двух предыдущих лет "Флоридой Пантерз", сообщается на сайте лиги.
"Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина проведет первый домашний матч 7 октября против "Питтсбург Пингвинз".
Полное расписание регулярного сезона НХЛ-2026/27 будет объявлено в четверг.
В июне "Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии (4-2) плей-офф и впервые с 2006 года стала обладателем Кубка Стэнли.
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ХоккейСпортАлександр ОвечкинКаролина ХаррикейнзФлорида ПантерзВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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