"Каролина" сыграет с "Флоридой" в первом матче сезона НХЛ

Полное расписание регулярного сезона НХЛ-2026/27 будет объявлено в четверг.

В июне "Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии (4-2) плей-офф и впервые с 2006 года стала обладателем Кубка Стэнли.