Федоров выступил против дисквалификации Каменева за допинг

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости признался, что огорчен решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать нападающего армейцев Владислава Каменева, и выразил мнение, что со стороны хоккеиста не было преднамеренного нарушения антидопинговых правил.
В марте 2025 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ЦСКА сообщили, что Каменев временно отстранен от соревнований, так как провалил допинг-тест. В июле стало известно, что срок его дисквалификации составил два года. С учетом уже отбытого срока форвард сможет вернуться к соревнованиям в марте 2027 года.
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"Очень был расстроен такой постановкой вопроса в принципе. Наших спортсменов и так выкинули со всех международных соревнований. Не знаю, какая воля должна присутствовать, но тут мы своих же игроков наказываем за действия, которых преднамеренно не было. Можно ограничиться большим штрафом и далее играть. В случае повторного нарушения - еще больший штраф. Есть примеры как в НХЛ. Нет понимания, как это все случилось, ведь в каждой команде представители медицинского штаба знают обо всех нюансах и работают очень внимательно. Никто не знает, как это оказалось в организме Влада", - сказал Федоров.
"С ним я несколько раз встречался, общался. Рад, что эта ситуация сейчас обрела хотя бы какую-то ясность. Борьба за его восстановление в хоккейной жизни продолжается. Надеюсь на более позитивные новости о Владе, чтобы он как можно раньше вернулся на лед и занялся своим любимым делом - профессионально играл в хоккей", - добавил он.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.