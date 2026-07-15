Рейтинг@Mail.ru
Федоров выступил против дисквалификации Каменева за допинг - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:05 15.07.2026
Федоров выступил против дисквалификации Каменева за допинг

Федоров о дисквалификации Каменева за допинг: можно было ограничиться штрафом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Каменев
Владислав Каменев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости признался, что огорчен решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать нападающего армейцев Владислава Каменева, и выразил мнение, что со стороны хоккеиста не было преднамеренного нарушения антидопинговых правил.
В марте 2025 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ЦСКА сообщили, что Каменев временно отстранен от соревнований, так как провалил допинг-тест. В июле стало известно, что срок его дисквалификации составил два года. С учетом уже отбытого срока форвард сможет вернуться к соревнованиям в марте 2027 года.
«

"Очень был расстроен такой постановкой вопроса в принципе. Наших спортсменов и так выкинули со всех международных соревнований. Не знаю, какая воля должна присутствовать, но тут мы своих же игроков наказываем за действия, которых преднамеренно не было. Можно ограничиться большим штрафом и далее играть. В случае повторного нарушения - еще больший штраф. Есть примеры как в НХЛ. Нет понимания, как это все случилось, ведь в каждой команде представители медицинского штаба знают обо всех нюансах и работают очень внимательно. Никто не знает, как это оказалось в организме Влада", - сказал Федоров.

"С ним я несколько раз встречался, общался. Рад, что эта ситуация сейчас обрела хотя бы какую-то ясность. Борьба за его восстановление в хоккейной жизни продолжается. Надеюсь на более позитивные новости о Владе, чтобы он как можно раньше вернулся на лед и занялся своим любимым делом - профессионально играл в хоккей", - добавил он.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
"Овечкин принял правильное решение": яркое интервью Сергея Федорова
Вчера, 10:00
 
ХоккейКХЛ 2025-2026РУСАДАЦСКАСергей ФедоровВладислав Каменев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала