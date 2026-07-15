Федоров выступил против дисквалификации Каменева за допинг

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"Очень был расстроен такой постановкой вопроса в принципе. Наших спортсменов и так выкинули со всех международных соревнований. Не знаю, какая воля должна присутствовать, но тут мы своих же игроков наказываем за действия, которых преднамеренно не было. Можно ограничиться большим штрафом и далее играть. В случае повторного нарушения - еще больший штраф. Есть примеры как в НХЛ. Нет понимания, как это все случилось, ведь в каждой команде представители медицинского штаба знают обо всех нюансах и работают очень внимательно. Никто не знает, как это оказалось в организме Влада", - сказал Федоров.