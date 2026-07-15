Де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте назвал свою команду лучшей в мире после победы над французами в полуфинале чемпионата мира.

"Мы играли против одной из лучших команд мира, а они сегодня играли против лучшей команды мира. Безусловно, сейчас накопилось много напряжения, это огромная ответственность. Участие в финале чемпионата мира - это роскошь, доступная лишь избранным, и нужно принять это сполна", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.