Де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте назвал свою команду лучшей в мире после победы над французами в полуфинале чемпионата мира.
- Сборная Испании обыграла французов со счетом 2:0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте назвал свою команду лучшей в мире после победы над французами в полуфинале чемпионата мира.
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
58’ • Педро Порро
"Мы играли против одной из лучших команд мира, а они сегодня играли против лучшей команды мира. Безусловно, сейчас накопилось много напряжения, это огромная ответственность. Участие в финале чемпионата мира - это роскошь, доступная лишь избранным, и нужно принять это сполна", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.