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Де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
08:23 15.07.2026
Де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире

Де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире после победы над французами

© Фото : Пресс-служба УЕФАГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте назвал свою команду лучшей в мире после победы над французами в полуфинале чемпионата мира.
  • Сборная Испании обыграла французов со счетом 2:0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте назвал свою команду лучшей в мире после победы над французами в полуфинале чемпионата мира.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
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0 : 2
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22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
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Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал. Действующим чемпионам Европы будет противостоять победитель пары Англия - Аргентина.
"Мы играли против одной из лучших команд мира, а они сегодня играли против лучшей команды мира. Безусловно, сейчас накопилось много напряжения, это огромная ответственность. Участие в финале чемпионата мира - это роскошь, доступная лишь избранным, и нужно принять это сполна", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
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