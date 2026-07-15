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Экс-арбитр ФИФА высказался о пенальти в ворота Франции в полуфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
13:31 15.07.2026 (обновлено: 13:49 15.07.2026)
Экс-арбитр ФИФА высказался о пенальти в ворота Франции в полуфинале ЧМ

Левников: пенальти в ворота сборной Франции в полуфинале ЧМ был стопроцентным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНиколай Левников
Николай Левников - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Николай Левников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший арбитр международной категории Николай Левников заявил, что пенальти в ворота сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира был назначен верно.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр международной категории, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников заявил РИА Новости, что пенальти в ворота сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Испании был назначен верно.
Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал. Испанцы открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти.
"Пенальти был, 100%. Произошел дурацкий фол, фол по неосторожности, и любой судья назначил бы здесь пенальти. Тем более что прецеденты на этом чемпионате мира такие уже были. Когда один игрок на мяче, а второй не попадает и совершает контакт ногой с соперником. Если бы арбитр сам не назначил бы этот 11-метровый, то обязательно вмешался бы VAR. Это неосторожность защитника, который не прочитал, что нападающий сыграет на опережение", - сказал Левников.
Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. Финал турнира пройдет 19 июля в Нью-Йорке, соперником испанцев станет победитель матча между командами Англии и Аргентины, которые встретятся в среду.
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