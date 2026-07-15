Экс-арбитр ФИФА высказался о пенальти в ворота Франции в полуфинале ЧМ

"Пенальти был, 100%. Произошел дурацкий фол, фол по неосторожности, и любой судья назначил бы здесь пенальти. Тем более что прецеденты на этом чемпионате мира такие уже были. Когда один игрок на мяче, а второй не попадает и совершает контакт ногой с соперником. Если бы арбитр сам не назначил бы этот 11-метровый, то обязательно вмешался бы VAR. Это неосторожность защитника, который не прочитал, что нападающий сыграет на опережение", - сказал Левников.