Экс-арбитр ФИФА высказался о пенальти в ворота Франции в полуфинале ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший арбитр международной категории Николай Левников заявил, что пенальти в ворота сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира был назначен верно.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр международной категории, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников заявил РИА Новости, что пенальти в ворота сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Испании был назначен верно.
"Пенальти был, 100%. Произошел дурацкий фол, фол по неосторожности, и любой судья назначил бы здесь пенальти. Тем более что прецеденты на этом чемпионате мира такие уже были. Когда один игрок на мяче, а второй не попадает и совершает контакт ногой с соперником. Если бы арбитр сам не назначил бы этот 11-метровый, то обязательно вмешался бы VAR. Это неосторожность защитника, который не прочитал, что нападающий сыграет на опережение", - сказал Левников.
Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. Финал турнира пройдет 19 июля в Нью-Йорке, соперником испанцев станет победитель матча между командами Англии и Аргентины, которые встретятся в среду.
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
58’ • Педро Порро