Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России" от РЭЦ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприятия из Санкт-Петербурга, Ярославля и Волгограда успешно прошли сертификацию "Сделано в России", получив знак качества, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Предприятия из Санкт-Петербурга, Ярославля и Волгограда успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции и ее экспортный потенциал. Статус надежных поставщиков официально подтвердили ГК "Геоскан", предприятие по созданию электронного обучения ООО "Лабмедиа" и производитель декоративной штукатурки ИП Дударева", - сообщает РЭЦ.

Для ГК "Геоскан" из Санкт-Петербурга сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" поможет успешно расширять географию поставок.

"Сотрудничество с РЭЦ стало важным фактором развития экспортного направления компании: инструменты государственной поддержки помогают нам расширять географию поставок, находить новых заказчиков и укреплять присутствие за рубежом", – отметил директор департамента международных продаж ГК "Геоскан" Владимир Иванов.

ООО "Лабмедиа" из Ярославля, создающее цифровые обучающие продукты, также оценило преимущества инструментов РЭЦ. По словам основателя и директора предприятия Валерия Леонтьева, знак "Сделано в России" по направлению "Уникальность" подтверждает высокое качество услуг.

Благодаря пройденной сертификации РЭЦ по направлению "Надежность" ИП Дударева из Волгограда укрепляет конкурентоспособность своей продукции – декоративной штукатурки для интерьера. Бренд-директор Юлия Дударева отмечает, что наличие знака "Сделано в России" является показателем для клиентов и открывает доступ к инструментам продвижения под национальным брендом.

Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.