Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России" от РЭЦ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприятия из Санкт-Петербурга, Ярославля и Волгограда успешно прошли сертификацию "Сделано в России", получив знак качества, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Предприятия из Санкт-Петербурга, Ярославля и Волгограда успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции и ее экспортный потенциал. Статус надежных поставщиков официально подтвердили ГК "Геоскан", предприятие по созданию электронного обучения ООО "Лабмедиа" и производитель декоративной штукатурки ИП Дударева", - сообщает РЭЦ.
Для ГК "Геоскан" из Санкт-Петербурга сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" поможет успешно расширять географию поставок.
"Сотрудничество с РЭЦ стало важным фактором развития экспортного направления компании: инструменты государственной поддержки помогают нам расширять географию поставок, находить новых заказчиков и укреплять присутствие за рубежом", – отметил директор департамента международных продаж ГК "Геоскан" Владимир Иванов.
ООО "Лабмедиа" из Ярославля, создающее цифровые обучающие продукты, также оценило преимущества инструментов РЭЦ. По словам основателя и директора предприятия Валерия Леонтьева, знак "Сделано в России" по направлению "Уникальность" подтверждает высокое качество услуг.
Благодаря пройденной сертификации РЭЦ по направлению "Надежность" ИП Дударева из Волгограда укрепляет конкурентоспособность своей продукции – декоративной штукатурки для интерьера. Бренд-директор Юлия Дударева отмечает, что наличие знака "Сделано в России" является показателем для клиентов и открывает доступ к инструментам продвижения под национальным брендом.
Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.