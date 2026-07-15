Экс-капитан "Тоттенхэма" попал в аварию в ЮАР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-капитан лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гари Мэббатт попал в серьезную аварию в ЮАР.
- В настоящее время он находится в больнице в ожидании лечения из-за тромба в икре и не сможет вылететь в Англию раньше 24-го числа.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Майкл Хэзард сообщил, что экс-капитан лондонской команды Гари Мэббатт попал в аварию в ЮАР.
Спортсмены вместе играли за "Тоттенхэм" в период с 1993 по 1995 годы.
"Ребята, просто хочу сообщить вам, что Гэри Мэббатт попал в серьезную аварию в Южной Африке, в настоящее время он находится в больнице в ожидании лечения из-за большого тромба в икре. Ему не разрешат вылететь в Англию раньше 24-го числа. Пожалуйста, передайте ему свои наилучшие пожелания, чтобы поднять ему настроение. Наилучшие пожелания, Мэбси, ты сражался и побеждал в более серьезных битвах, чем эта", - написал Хэзард в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Мэббатту 64 года, он сыграл 601 матч и забил 36 мячей за "Тоттенхэм". В составе "шпор" игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Кубка УЕФА. В активе защитника 16 матчей и один гол за сборную Англии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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