Экс-капитан "Тоттенхэма" попал в аварию в ЮАР

Мэббатту 64 года, он сыграл 601 матч и забил 36 мячей за "Тоттенхэм". В составе "шпор" игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Кубка УЕФА. В активе защитника 16 матчей и один гол за сборную Англии.