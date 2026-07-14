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Двое лидеров "Зенита" пропустят Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
18:52 14.07.2026 (обновлено: 19:20 14.07.2026)
Двое лидеров "Зенита" пропустят Суперкубок России

Тимощук: Сантос и Энрике получили отпуск после ЧМ и пропустят Суперкубок России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист "Зенита" Дуглас Сантос
Футболист Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футболист "Зенита" Дуглас Сантос. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игроки "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике получили отпуск после выступления на чемпионате мира.
  • Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, соперником "Зенита" будет московский "Спартак".
  • Тимощук отметил, что решение об участии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в первом туре РПЛ будет принято после оценки их состояния.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике получили отпуск после выступления на чемпионате мира и вернутся в расположение команды после матча за Суперкубок России, сказал РИА Новости помощник главного тренера Анатолий Тимощук.
Матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, соперником "Зенита" будет московский "Спартак". В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака сыграет 25 июля в гостях с тольяттинским "Акроном".
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"Они (Дуглас Сантос и Луис Энрике) получили отпуск после чемпионата мира. Сейчас они не в расположении команды, приедут после Суперкубка (России). Пропустят ли первый тур РПЛ? Посмотрим, в каком состоянии они приедут. У нас есть определенное тестирование состояния игроков. Мы посмотрим и сравним с тем состоянием, в котором они входили в сезон, а не с тем, когда они начинали сборы. Тогда получим определенные ответы и уже будем понимать, как их можно использовать", - сказал Тимощук.
Сантос провел на чемпионате мира все пять матчей в составе сборной Бразилии, сыграв в каждом с первых минут. Энрике один раз вышел на замену в игре с командой Марокко (1:1).
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ФутболРоссияНижний НовгородБразилияАкронСуперкубок России по футболуАнатолий ТимощукЭнрикеЛуис ЭнрикеСантосЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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