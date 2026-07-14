Двое лидеров "Зенита" пропустят Суперкубок России

"Они (Дуглас Сантос и Луис Энрике) получили отпуск после чемпионата мира. Сейчас они не в расположении команды, приедут после Суперкубка (России). Пропустят ли первый тур РПЛ? Посмотрим, в каком состоянии они приедут. У нас есть определенное тестирование состояния игроков. Мы посмотрим и сравним с тем состоянием, в котором они входили в сезон, а не с тем, когда они начинали сборы. Тогда получим определенные ответы и уже будем понимать, как их можно использовать", - сказал Тимощук.