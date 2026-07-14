Рейтинг@Mail.ru
Сбежавший с Украины футболист сломал ногу в дебютном матче за "Текстильщик" - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:53 14.07.2026 (обновлено: 01:54 14.07.2026)
Сбежавший с Украины футболист сломал ногу в дебютном матче за "Текстильщик"

Сбежавший с Украины Роспутько сломал ногу в дебютном матче за "Текстильщик"

© Фото : ФК "Шахтер-Донецк"Александр Роспутько
Александр Роспутько - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ФК "Шахтер-Донецк"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Александр Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за ивановский футбольный клуб «Текстильщик».
  • «Текстильщик» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полузащитник Александр Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за ивановский футбольный клуб "Текстильщик" в стартовом туре Первой лиги.
В матче, который состоялся в понедельник, "Текстильщик" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Роспутько был заменен в первом тайме.
«
"На 13-й минуте Александр Роспутько получил тяжелую травму - перелом ноги. Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!" - говорится в Telegram-канале "Текстильщика".
Роспутько сбежал из расположения украинского "Шахтера" после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским "Антверпеном" (2:1), который прошел 4 октября 2023 года. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. Поиски футболиста в аэропорту ни к чему не привели. По одной из версий, игрок мог сбежать из клуба через Стамбул в Россию, так как не поддерживал общепринятые на Украине взгляды и имел конфликты с одноклубниками. Летом 2025 года он пополнил состав "Чайки" из села Песчанокопское, откуда в июле перешел в "Текстильщик".
Роспутько является воспитанником "Шахтера". На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет.
Кирилл Гоцук и Рашид Магомедов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Голы новичков Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" обыграть "Текстильщик"
13 июля, 21:56
 
ФутболСпортТекстильщик (Иваново)ШахтерАрсенал (Тула)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    A. Ito
    А. Корнеева
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Соснович
    622
    366
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала