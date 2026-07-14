Сбежавший с Украины футболист сломал ногу в дебютном матче за "Текстильщик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Александр Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за ивановский футбольный клуб «Текстильщик».
- «Текстильщик» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полузащитник Александр Роспутько получил перелом ноги в дебютном матче за ивановский футбольный клуб "Текстильщик" в стартовом туре Первой лиги.
В матче, который состоялся в понедельник, "Текстильщик" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Роспутько был заменен в первом тайме.
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"На 13-й минуте Александр Роспутько получил тяжелую травму - перелом ноги. Саша, мы с тобой. Восстанавливайся, мы ждем тебя на поле!" - говорится в Telegram-канале "Текстильщика".
Роспутько сбежал из расположения украинского "Шахтера" после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским "Антверпеном" (2:1), который прошел 4 октября 2023 года. Игрок зарегистрировался со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но после этого исчез в аэропорту и отключил телефон. Поиски футболиста в аэропорту ни к чему не привели. По одной из версий, игрок мог сбежать из клуба через Стамбул в Россию, так как не поддерживал общепринятые на Украине взгляды и имел конфликты с одноклубниками. Летом 2025 года он пополнил состав "Чайки" из села Песчанокопское, откуда в июле перешел в "Текстильщик".
Роспутько является воспитанником "Шахтера". На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет.