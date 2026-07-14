Радимов заявил, что Ямаль и близко не сравнится с талантом Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что Ламин Ямаль никогда не достигнет уровня Лионеля Месси.
- Сборные Испании и Аргентины могут встретиться в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что нападающий "Барселоны" и сборной Испании 19-летний Ламин Ямаль никогда не достигнет уровня аргентинца Лионеля Месси.
Сборные Испании и Аргентины могут встретиться в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.
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"Ямаль, безусловно, талантливый футболист, его сравнивают с Месси. Он не достигнет никогда таких же высот. Это понятно. Если ты в таком возрасте играешь на чемпионате Европы, главная звезда "Барселоны", то, конечно, внимание к тебе пристальное. И таланта там очень много. Что касается этого чемпионата мира, он, по-моему, два или три месяца пропустил. И ритм игры поймать тяжело", - сказал Радимов в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.