Радимов заявил, что Ямаль и близко не сравнится с талантом Месси

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"Ямаль, безусловно, талантливый футболист, его сравнивают с Месси. Он не достигнет никогда таких же высот. Это понятно. Если ты в таком возрасте играешь на чемпионате Европы, главная звезда "Барселоны", то, конечно, внимание к тебе пристальное. И таланта там очень много. Что касается этого чемпионата мира, он, по-моему, два или три месяца пропустил. И ритм игры поймать тяжело", - сказал Радимов в выпуске FONtour с ЧМ-2026.