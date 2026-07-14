СМИ: Пирло и Гвардиола могут возглавить сборную Италии по футболу

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Джованни Малаго.

Пирло 47 лет. После завершения игровой карьеры он возглавлял туринский "Ювентус", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и "Сампдорию", а с июля руководит "Дубай Юнайтед". Гвардиоле 55 лет, он покинул "Манчестер Сити" по окончании сезона-2025/26. Конте 56 лет, с июля он возглавляет "Наполи", а сборную Италии тренировал с 2014 по 2016 год. Манчини 61 год, в июне он покинул катарский "Аль-Садд". Специалист возглавлял итальянскую команду с 2018 по 2023 год и привел ее к победе на чемпионате Европы, который прошел в 2021 году.