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СМИ: Пирло и Гвардиола могут возглавить сборную Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
00:53 14.07.2026
СМИ: Пирло и Гвардиола могут возглавить сборную Италии по футболу

LGDS: Пирло и Гвардиола рассматриваются на пост тренера сборной Италии

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FIGC - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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FIGC. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) рассматривает кандидатуры Андреа Пирло и Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера национальной команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо считают, что Пирло соответствует требованиям к будущему тренеру сборной, которая ставит перед собой задачу отобраться на чемпионат мира 2030 года. Среди качеств бывшего футболиста отмечаются глубокое знание итальянского футбола, смелость, идеи и характер. Кроме того, сохраняется интерес к испанцу Гвардиоле и к бывшим главным тренерам сборной Италии Антонио Конте и Роберто Манчини.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Джованни Малаго.
Пирло 47 лет. После завершения игровой карьеры он возглавлял туринский "Ювентус", турецкий "Фатих Карагюмрюк" и "Сампдорию", а с июля руководит "Дубай Юнайтед". Гвардиоле 55 лет, он покинул "Манчестер Сити" по окончании сезона-2025/26. Конте 56 лет, с июля он возглавляет "Наполи", а сборную Италии тренировал с 2014 по 2016 год. Манчини 61 год, в июне он покинул катарский "Аль-Садд". Специалист возглавлял итальянскую команду с 2018 по 2023 год и привел ее к победе на чемпионате Европы, который прошел в 2021 году.
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ФутболСпортИталияХосеп ГвардиолаАнтонио КонтеРоберто МанчиниFIGCФатих КарагюмрюкАндреа ПирлоДженнаро ГаттузоЮвентусСампдорияМанчестер Сити
 
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