"Спартак" приобрел у "Алавеса" защитника Виктора Параду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Спартак" объявил о приобретении защитника Виктора Парады у испанского клуба "Алавес".
- Контракт с новичком заключен на четыре года, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем сайте объявил о приобретении у испанского "Алавеса" защитника Виктора Парады.
Контракт с новичком заключен на четыре года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4 млн евро.
Параде 24 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей.