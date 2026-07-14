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"Спартак" приобрел у "Алавеса" защитника Виктора Параду - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
17:10 14.07.2026 (обновлено: 17:48 14.07.2026)
"Спартак" приобрел у "Алавеса" защитника Виктора Параду

"Спартак" объявил о переходе защитника Виктора Парады

© Фото : Официальный сайт ФК "Спартак"Виктор Парада "Спартак"
Виктор Парада Спартак - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Официальный сайт ФК "Спартак"
Виктор Парада "Спартак"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" объявил о приобретении защитника Виктора Парады у испанского клуба "Алавес".
  • Контракт с новичком заключен на четыре года, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" на своем сайте объявил о приобретении у испанского "Алавеса" защитника Виктора Парады.
Контракт с новичком заключен на четыре года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4 млн евро.
Параде 24 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей.
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