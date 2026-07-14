"Оренбург" объявил о переходе колумбийца Мехии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Оренбург" объявил о приобретении колумбийского полузащитника Роберта Мехии из "Онсе Кальдас".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Клуб Российской премьер-лиги "Оренбург" в своем Telegram-канале объявил о приобретении колумбийского полузащитника Роберта Мехии.
Футболист перешел в "Оренбург" из клуба "Онсе Кальдас", подробности сделки не сообщаются.
Мехии 25 лет, он имеет опыт выступления за подмосковные "Химки", в составе которых провел 20 матчей в РПЛ.
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