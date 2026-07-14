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"Оренбург" объявил о переходе колумбийца Мехии - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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15:21 14.07.2026 (обновлено: 16:17 14.07.2026)
"Оренбург" объявил о переходе колумбийца Мехии

"Оренбург" объявил о переходе колумбийского полузащитника Роберта Мехии

© Фото : Пресс-служба "Оренбурга"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Оренбурга"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Оренбург" объявил о приобретении колумбийского полузащитника Роберта Мехии из "Онсе Кальдас".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Клуб Российской премьер-лиги "Оренбург" в своем Telegram-канале объявил о приобретении колумбийского полузащитника Роберта Мехии.
Футболист перешел в "Оренбург" из клуба "Онсе Кальдас", подробности сделки не сообщаются.
Мехии 25 лет, он имеет опыт выступления за подмосковные "Химки", в составе которых провел 20 матчей в РПЛ.
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