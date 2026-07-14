Мовсисян рассказал, как в "Спартаке" ему запрещали ездить на Rolls-Royce

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юра Мовсисян считает Валерия Карпина одним из лучших тренеров в России.
- Мовсисян играл за «Спартак» с 2013 по 2016 год, когда командой руководили в том числе Карпин и Мурат Якин.
- Мовсисян вспомнил забавный случай с Муратом Якином, который говорил ему, что не стоит приезжать на базу на Rolls-Royce.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян заявил, что считает Валерия Карпина одним из лучших тренеров в России.
"Да, я очень уважаю Карпина как тренера, как человека. Для меня Карпин - один из лучших в России тренеров. И еще интересно было, что у него тренерская школа была, он играл в Испании", - рассказал Мовсисян в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
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"Было очень интересное время, когда Якин был в "Спартаке". В первой части сезона было все нормально. А потом что-то случилось, не знаю. Он мне когда-то говорил: "Тебе не надо приезжать на базу на своем Rolls-Royce". Я говорю: "Почему нет?" Он говорит, что нельзя. После этого я каждый день на Rolls-Royce приезжал", - вспомнил экс-нападающий.