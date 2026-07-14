В ТюмГУ рассказали об интересе студентов к лекциям Куклевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Галина Куклева, олимпийская чемпионка и профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета, умерла в Тюмени в ночь на 14 июля после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Галина Куклева вела несколько дисциплин и отличалась применением современных технологий обучения, что вызывало большой интерес у студентов.

Прощание с Галиной Куклевой состоится 16 июля в Институте физической культуры в Тюмени, похороны пройдут в Ишимбае.

ТЮМЕНЬ, 14 июл - РИА Новости. Студенты проявляли большой интерес к лекциям и занятиям, которые проводила олимпийская чемпионка, профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета Галина Куклева, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, долгое время она боролась с онкологическим заболеванием.

« "Галина Куклева вела дисциплины "Теория и методика обучения базовых видов спорта", "Лыжные гонки", "Теория и методика избранных видов спорта: стрельба" и электив. Занятия отличались от традиционных, использовались современные технологии обучения в биатлоне "Скат", что вызывало большой интерес у студентов", - сообщили агентству в пресс-службе вуза.

Профессор обучала студентов с первого по четвертый курс, подбирала для них индивидуальные траектории обучения. Справедливый преподаватель, компетентная, трудолюбивая, умела найти общий язык со всеми, всегда готова была поддержать и решить задачи любой сложности - студенты ее уважали, рассказали в вузе.

В ТюмГУ рассказали, что гордятся тем, что Галина Куклева для продолжения карьеры в качестве педагога, наставника, тренера выбрала этот вуз. Там же РИА Новости сообщили, что прощание с ней состоится 16 июля с 11.00 до 12.00 (13.00-14.00) в Институте физической культуры в Тюмени, похороны пройдут в Ишимбае