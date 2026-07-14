Куклева работала до последних дней, рассказали в ТюмГУ

ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Скончавшаяся в Тюмени олимпийская чемпионка, профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета Галина Куклева работала до последних дней, при этом два последних года проходила лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Галина Алексеевна работала до последних дней, но два года лечилась", - сообщили агентству в пресс-службе вуза.

Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.