Куклева работала до последних дней, рассказали в ТюмГУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скончавшаяся в Тюмени олимпийская чемпионка, профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета Галина Куклева работала до последних дней.
- Два последних года проходила лечение от онкологического заболевания.
- Прощание с Галиной Куклевой состоится 16 июля в Институте физической культуры в Тюмени, похороны пройдут в Ишимбае.
ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Скончавшаяся в Тюмени олимпийская чемпионка, профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета Галина Куклева работала до последних дней, при этом два последних года проходила лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, долгое время она боролась с онкологическим заболеванием.
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"Галина Алексеевна работала до последних дней, но два года лечилась", - сообщили агентству в пресс-службе вуза.
Ранее в ТюмГУ рассказали, что гордятся тем, что Галина Куклева для продолжения карьеры в качестве педагога, наставника, тренера выбрала этот вуз. Там же РИА Новости сообщили, что прощание с ней состоится 16 июля с 11 до 12 часов в Институте физической культуры в Тюмени, похороны пройдут в Ишимбае.
Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.