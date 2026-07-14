Биатлонистка Куклева была блестящим наставником, рассказали в ТюмГУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Галина Куклева была олимпийской чемпионкой и профессором кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета.
- Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля.
ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Олимпийская чемпионка, профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета Галина Куклева была блестящим наставником для спортсменов, учила их не просто побеждать, а достойно преодолевать все испытания, сообщили в пресс-службе вуза.
Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля. Спортивную карьеру она завершила в 2003 году. После этого работала в Тюменском госуниверситете.
"Как блестящий наставник Галина Алексеевна щедро делилась своим уникальным опытом с молодыми спортсменами, формируя не только их мастерство, но и характер. Она учила не просто побеждать, а достойно преодолевать испытания — и в гонке, и в жизни. Ее лекции и тренировки становились настоящими уроками целеустремленности", - отмечается в сообщении.
По словам ректора ТюмГУ Ивана Романчука, которые приводит пресс-служба, вуз гордится тем, что Галина Куклева выбрала именно его для продолжения карьеры в качестве педагога, наставника, тренера. Она стала знаковой фигурой для воспитания спортсменов высоких достижений, для развития массового спорта. Для коллектива университета уход из жизни великой чемпионки большая утрата.
Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что прощание с Галиной Куклевой состоится 16 июля с 11 до 12 часов в Институте физической культуры в Тюмени, похороны пройдут в Ишимбае, на ее родине.
Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.