Краткий пересказ от РИА ИИ Галина Куклева была олимпийской чемпионкой и профессором кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета.

Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля.

ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Олимпийская чемпионка, профессор кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности Института физкультуры Тюменского госуниверситета Галина Куклева была блестящим наставником для спортсменов, учила их не просто побеждать, а достойно преодолевать все испытания, сообщили в пресс-службе вуза.

Куклева умерла в Тюмени в ночь на 14 июля. Спортивную карьеру она завершила в 2003 году. После этого работала в Тюменском госуниверситете.

"Как блестящий наставник Галина Алексеевна щедро делилась своим уникальным опытом с молодыми спортсменами, формируя не только их мастерство, но и характер. Она учила не просто побеждать, а достойно преодолевать испытания — и в гонке, и в жизни. Ее лекции и тренировки становились настоящими уроками целеустремленности", - отмечается в сообщении.

По словам ректора ТюмГУ Ивана Романчука, которые приводит пресс-служба, вуз гордится тем, что Галина Куклева выбрала именно его для продолжения карьеры в качестве педагога, наставника, тренера. Она стала знаковой фигурой для воспитания спортсменов высоких достижений, для развития массового спорта. Для коллектива университета уход из жизни великой чемпионки большая утрата.

Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что прощание с Галиной Куклевой состоится 16 июля с 11 до 12 часов в Институте физической культуры в Тюмени, похороны пройдут в Ишимбае , на ее родине.