В Киеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога действует в Киеве и нескольких областях Украины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Как подчеркнул накануне Владимир Путин, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее
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22 июня 2022, 17:18