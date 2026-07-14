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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2026
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00:24 14.07.2026 (обновлено: 00:53 14.07.2026)
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраїниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ДСНС України
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
  • Воздушная тревога действует в Киеве и нескольких областях Украины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Как подчеркнул накануне Владимир Путин, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее
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