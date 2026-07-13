Ответы России на удары противника будут в разы мощнее, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
- Глава государства осмотрел выставку Народного фронта "Все для Победы!", где ему показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник осмотрел выставку Народного фронта "Все для Победы!", на которой в том числе показали президенту макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
"Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", - сказал Путин.
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22 июня 2022, 17:18