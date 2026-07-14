Де Йонг может пропустить четыре месяца из-за травмы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерландский полузащитник Френки де Йонг вернулся в расположение "Барселоны" с травмой колена, полученной во время чемпионата мира по футболу, сообщает Marca.
- Де Йонг может пропустить до четырех месяцев, "Барселона" ожидает результаты всех тестов и окончательного диагноза.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нидерландский полузащитник Френки де Йонг вернулся в расположение "Барселоны" с травмой, полученной во время чемпионата мира по футболу, сообщает Marca.
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Де Йонг принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике. "Оранжевые" дошли до 1/16 финала, где уступили сборной Марокко в серии пенальти.
Де Йонгу 29 лет, он выступает за "Барселону" с 2019 года. В составе "сине-гранатовых" Де Йонг стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.