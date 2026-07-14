Де Йонг может пропустить четыре месяца из-за травмы, пишут СМИ

Де Йонг принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике. "Оранжевые" дошли до 1/16 финала, где уступили сборной Марокко в серии пенальти.

Де Йонгу 29 лет, он выступает за "Барселону" с 2019 года. В составе "сине-гранатовых" Де Йонг стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.