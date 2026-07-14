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Де Йонг может пропустить четыре месяца из-за травмы, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
16:59 14.07.2026 (обновлено: 17:07 14.07.2026)
Де Йонг может пропустить четыре месяца из-за травмы, пишут СМИ

Marca: Френки де Йонг рискует пропустить до четырех месяцев из-за травмы

© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландский полузащитник Френки де Йонг вернулся в расположение "Барселоны" с травмой колена, полученной во время чемпионата мира по футболу, сообщает Marca.
  • Де Йонг может пропустить до четырех месяцев, "Барселона" ожидает результаты всех тестов и окончательного диагноза.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нидерландский полузащитник Френки де Йонг вернулся в расположение "Барселоны" с травмой, полученной во время чемпионата мира по футболу, сообщает Marca.
По информации источника, у Де Йонга травмировано колено, не исключено, что он может пропустить до четырех месяцев. "Барселона" пока не делает официального заявления в ожидании прохождения всех тестов футболистом и получения окончательного диагноза.
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Де Йонг принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике. "Оранжевые" дошли до 1/16 финала, где уступили сборной Марокко в серии пенальти.
Де Йонгу 29 лет, он выступает за "Барселону" с 2019 года. В составе "сине-гранатовых" Де Йонг стал трехкратным чемпионом Испании, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.
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