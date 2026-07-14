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КСИР заявил об ударах по танкерам-нарушителям в Ормузском проливе - РИА Новости, 14.07.2026
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04:47 14.07.2026 (обновлено: 05:09 14.07.2026)
КСИР заявил об ударах по танкерам-нарушителям в Ормузском проливе

Press TV: КСИР Ирана поразил два танкера-нарушителя в Ормузском проливе

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении ударов по двум "супертанкерам-нарушителям" в Ормузском проливе.
  • Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов ранее сообщило, что два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет, есть погибший и пострадавшие.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударах по двум "супертанкерам-нарушителям" в Ормузском проливе, которые игнорировали предупреждения, сообщает телеканал Press TV.
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"Два супертанкера-нарушителя, которые игнорировали неоднократные предупреждения в Ормузском проливе, подверглись ударам", — сообщает телеканал.
Ранее минобороны Объединенных Арабских Эмиратов выступило с утверждением, что два танкера ОАЭ подверглись ударам иранских крылатых ракет в Ормузском проливе, погиб член экипажа одного из них, еще восемь человек пострадали.
Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран навсегда останется стражем Ормузского пролива. Так он отреагировал на намерение Дональда Трампа ввести сбор в размере 20 процентов за "обеспечение безопасности" при транзите через Ормуз.
Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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