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Иран заявил, что навсегда останется стражем Ормузского пролива - РИА Новости, 13.07.2026
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21:19 13.07.2026 (обновлено: 22:23 13.07.2026)
Иран заявил, что навсегда останется стражем Ормузского пролива

Аракчи заявил, что Тегеран был и останется стражем Ормузского пролива

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Иран навсегда останется стражем Ормузского пролива.
  • Трамп ранее схожим образом высказался о США, намереваясь взимать сбор за "обеспечение безопасности" со всех судов, кроме иранских.
  • В их отношении, по его словам, вновь будет действовать полная блокада.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тегеран навсегда останется стражем Ормузского пролива, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после того, как Дональд Трамп то же самое сказал о США, выразив намерение ввести плату за транзит.
«

"Президент Соединенных Штатов абсолютно прав. Кто бы ни обеспечивал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, стоит компенсировать его услуги. Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда", — написал Аракчи в соцсети X.

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Ранее в понедельник Трамп объявил о возобновлении морской блокады в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. При этом для остальных стран проход будет открыт, но Вашингтон намерен взимать сбор в 20 процентов за "обеспечение безопасности". Глава иранского внешнеполитического ведомства, отвечая на это высказывание, пообещал установить более справедливые расценки.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил "очень жесткими" обстрелами, поскольку Тегеран якобы нарушил достигнутое мирное соглашение.
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Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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