Иран заявил, что навсегда останется стражем Ормузского пролива

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Тегеран навсегда останется стражем Ормузского пролива, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после того, как Дональд Трамп то же самое сказал о США, выразив намерение ввести плату за транзит.

"Президент Соединенных Штатов абсолютно прав. Кто бы ни обеспечивал безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, стоит компенсировать его услуги. Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда", — написал Аракчи в соцсети X .