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"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Юри Тилемансом - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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21:06 14.07.2026
"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Юри Тилемансом

"Манчестер Юнайтед" купил у "Астон Виллы" капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮри Тилеманс
Юри Тилеманс - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юри Тилеманс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Юри Тилеманс перешел из «Астон Виллы» в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».
  • Соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до лета 2031 года, а сумма трансфера составила почти 41 миллион евро.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Астон Виллы" в футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте "красных дьяволов".
Соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, "красные дьяволы" заплатили "Астон Вилле" почти 41 миллион евро.
Тилеманс представлял "Астон Виллу" с 2023 года и выиграл с командой в прошедшем сезоне Лигу Европы. Также он выступал за бельгийский "Андерлехт", "Монако" и английский "Лестер Сити".
В составе сборной Бельгии Тилеманс провел 90 игр и забил 15 голов. На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира он был капитаном сборной и отметился двумя голами в пяти матчах. Команда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла испанцам (1:2). Эта встреча стала единственной, которую пропустил Тилеманс.
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ФутболСпортБельгияСШАКанадаЮри ТилемансАстон ВиллаАндерлехтМанчестер Юнайтед
 
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