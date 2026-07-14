"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Юри Тилемансом

В составе сборной Бельгии Тилеманс провел 90 игр и забил 15 голов. На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира он был капитаном сборной и отметился двумя голами в пяти матчах. Команда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла испанцам (1:2). Эта встреча стала единственной, которую пропустил Тилеманс.