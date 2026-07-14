"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с Юри Тилемансом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Юри Тилеманс перешел из «Астон Виллы» в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».
- Соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до лета 2031 года, а сумма трансфера составила почти 41 миллион евро.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полузащитник Юри Тилеманс перешел из "Астон Виллы" в футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте "красных дьяволов".
Соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации журналиста Бена Джейкобса, "красные дьяволы" заплатили "Астон Вилле" почти 41 миллион евро.
Тилеманс представлял "Астон Виллу" с 2023 года и выиграл с командой в прошедшем сезоне Лигу Европы. Также он выступал за бельгийский "Андерлехт", "Монако" и английский "Лестер Сити".
В составе сборной Бельгии Тилеманс провел 90 игр и забил 15 голов. На проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира он был капитаном сборной и отметился двумя голами в пяти матчах. Команда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла испанцам (1:2). Эта встреча стала единственной, которую пропустил Тилеманс.
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