Федоров рассказал о работе в штабе Никитина в ЦСКА

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости сообщил, что продолжит работу вместе с действующим наставником армейского клуба Игорем Никитиным в сезоне-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В прошедшем сезоне КХЛ, который стал для Никитина первым по его пятилетнему контракту с ЦСКА, Федоров помогал ему в рамках тренировочного процесса.
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"Решение принималось Игорем Валерьевичем. У нас был отдельный разговор по этому поводу. Мы достаточно быстро договорились, будто и не расставались на эти долгие четыре года. Я дал ему согласие помогать команде, разные нюансы мы отрегулировали. Что касается разговоров о том, что я могу войти в штаб Никитина, то можно сказать, что я уже вошел в штаб Игоря Валерьевича, но не официально. На тренерском мостике меня не будет. Но как тренер-методист и наставник - да. Это в том числе работа на вбрасываниях. Та работа и те характеристики, которые были задействованы в прошлом сезоне, потребуются и в новом. Планируем скоро встретиться с Игорем Валерьевичем и обсудить формат нашей работы. Я только "за", - сказал Федоров.
Федорову 56 лет. Он возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли два Кубка Гагарина подряд. В настоящее время он является членом наблюдательного совета "красно-синих".
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.