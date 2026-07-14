Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" будет играть в третьем по силе дивизионе

Эррере 36 лет, он начинал карьеру в "Сарагосе", после чего выступал за "Атлетик" из Бильбао, английский "МЮ", французский "ПСЖ" и аргентинский "Бока Хуниорс". В составе "МЮ" он стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и выиграл Лигу Европы. С "ПСЖ" Эррера по два раза выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.