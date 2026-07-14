Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" будет играть в третьем по силе дивизионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанец Андер Эррера вернулся в «Сарагосу».
- Эррера подписал с клубом, который по итогам прошлого сезона вылетел из испанской Сегунды, контракт сроком на один сезон.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" испанец Андер Эррера вернулся в "Сарагосу", сообщается на сайте клуба третьего дивизиона чемпионата Испании по футболу.
Эррере 36 лет, он начинал карьеру в "Сарагосе", после чего выступал за "Атлетик" из Бильбао, английский "МЮ", французский "ПСЖ" и аргентинский "Бока Хуниорс". В составе "МЮ" он стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и выиграл Лигу Европы. С "ПСЖ" Эррера по два раза выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.