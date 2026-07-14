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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" будет играть в третьем по силе дивизионе - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
16:14 14.07.2026 (обновлено: 16:18 14.07.2026)
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" будет играть в третьем по силе дивизионе

Бывший футболист "МЮ" и "ПСЖ" Андер Эррера вернулся в "Сарагосу"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндер Эррера
Андер Эррера - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андер Эррера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанец Андер Эррера вернулся в «Сарагосу».
  • Эррера подписал с клубом, который по итогам прошлого сезона вылетел из испанской Сегунды, контракт сроком на один сезон.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" испанец Андер Эррера вернулся в "Сарагосу", сообщается на сайте клуба третьего дивизиона чемпионата Испании по футболу.
Эррера подписал с клубом, который по итогам прошлого сезона вылетел из испанской Сегунды, контракт сроком на один сезон.
Эррере 36 лет, он начинал карьеру в "Сарагосе", после чего выступал за "Атлетик" из Бильбао, английский "МЮ", французский "ПСЖ" и аргентинский "Бока Хуниорс". В составе "МЮ" он стал обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и выиграл Лигу Европы. С "ПСЖ" Эррера по два раза выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.
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ФутболСпортАнглияИспанияБильбаоАндер ЭррераМанчестер ЮнайтедПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Испании по футболуСегундаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
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