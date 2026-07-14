Овечкин назвал своих фаворитов чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин заявил, что хотел бы увидеть в финале чемпионата мира по футболу сборные Испании и Англии.
- Овечкин посетит финал чемпионата мира, который состоится 19 июля.
- Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил в эфире "Матч ТВ", что хотел бы увидеть в финале чемпионата мира по футболу сборные Испании и Англии.
Ранее стало известно, что Овечкин посетит финал чемпионата мира, который состоится 19 июля в Нью-Джерси. В полуфинале турнира испанцы встретятся с французами, а англичане - с аргентинцами.
"В финале хочу увидеть Испанию и Англию. У испанцев будет тяжелый матч с французами, но посмотрим. На кого обращал внимание? Конечно же, на Месси, здесь без вариантов. Это гений футбола, приятно наблюдать, смотреть. Очень жалко Роналду, но это спорт, это жизнь. Я болельщик Месси, поэтому я буду болеть за него, но опять же Англия, на мой взгляд, намного сильнее", - сказал Овечкин.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
Овечкину 40 лет. Он является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.