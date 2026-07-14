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Овечкин назвал своих фаворитов чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
17:44 14.07.2026 (обновлено: 18:13 14.07.2026)
Овечкин назвал своих фаворитов чемпионата мира по футболу

Овечкин заявил, что хочет увидеть в финале ЧМ-2026 Испанию и Англию

© Фото : Официальный сайт NHLАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Официальный сайт NHL
Александр Овечкин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин заявил, что хотел бы увидеть в финале чемпионата мира по футболу сборные Испании и Англии.
  • Овечкин посетит финал чемпионата мира, который состоится 19 июля.
  • Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил в эфире "Матч ТВ", что хотел бы увидеть в финале чемпионата мира по футболу сборные Испании и Англии.
Ранее стало известно, что Овечкин посетит финал чемпионата мира, который состоится 19 июля в Нью-Джерси. В полуфинале турнира испанцы встретятся с французами, а англичане - с аргентинцами.
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"В финале хочу увидеть Испанию и Англию. У испанцев будет тяжелый матч с французами, но посмотрим. На кого обращал внимание? Конечно же, на Месси, здесь без вариантов. Это гений футбола, приятно наблюдать, смотреть. Очень жалко Роналду, но это спорт, это жизнь. Я болельщик Месси, поэтому я буду болеть за него, но опять же Англия, на мой взгляд, намного сильнее", - сказал Овечкин.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
Овечкину 40 лет. Он является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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