Овечкин назвал своих фаворитов чемпионата мира по футболу

"В финале хочу увидеть Испанию и Англию. У испанцев будет тяжелый матч с французами, но посмотрим. На кого обращал внимание? Конечно же, на Месси, здесь без вариантов. Это гений футбола, приятно наблюдать, смотреть. Очень жалко Роналду, но это спорт, это жизнь. Я болельщик Месси, поэтому я буду болеть за него, но опять же Англия, на мой взгляд, намного сильнее", - сказал Овечкин.