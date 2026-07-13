Чешский нападающий Яшкин стал игроком "Шанхайских драконов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешский нападающий Дмитрий Яшкин пополнил состав "Шанхайских драконов".
- О переходе Дмитрия Яшкина объявили во время церемонии драфта "Матча года", которая проходит 13 июля в Москве.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин пополнил состав "Шанхайских драконов", объявил президент китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Ковальчук.
Яшкину 33 года. Его последним клубом был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2023 года. Форвард перешел на правах свободного агента. Также в КХЛ Яшкин выступал за московское "Динамо" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чех с российским гражданством играл за "Сент-Луис Блюз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Аризону Койотис".