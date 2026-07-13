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Чешский нападающий Яшкин стал игроком "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Хоккей
 
17:57 13.07.2026
Чешский нападающий Яшкин стал игроком "Шанхайских драконов"

Дмитрий Яшкин перешел в "Шанхайские драконы"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДмитрий Яшкин
Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дмитрий Яшкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешский нападающий Дмитрий Яшкин пополнил состав "Шанхайских драконов".
  • О переходе Дмитрия Яшкина объявили во время церемонии драфта "Матча года", которая проходит 13 июля в Москве.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин пополнил состав "Шанхайских драконов", объявил президент китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Ковальчук.
Ковальчук сообщил о переходе во время церемонии драфта "Матча года", которая проходит 13 июля в Москве. Яшкин станет одним из участников благотворительной игры, которая пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене".
Яшкину 33 года. Его последним клубом был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2023 года. Форвард перешел на правах свободного агента. Также в КХЛ Яшкин выступал за московское "Динамо" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чех с российским гражданством играл за "Сент-Луис Блюз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Аризону Койотис".
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ХоккейСпортМоскваСанкт-ПетербургДмитрий ЯшкинИлья КовальчукШанхайские драконыСКА (Санкт-Петербург)Ак БарсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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