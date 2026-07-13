"Лучшая операция ФСБ за 30 лет": Варшава вычислила "агента Кремля" в Киеве

В субботу, 11 июля, Польша отметила День памяти жертв Волынской резни. Этот памятный день официально отмечается уже десять лет, но никогда еще он не был столь массовым и резонансным. Пожалуй, впервые все основные политические партии отметились заявлениями и акциями по этому поводу, состязаясь между собой в резкости формулировок. И это очевидно свидетельствует, что отношение к Волынской резне и украинской бандеровщине уже сейчас становится серьезным предвыборным фактором в Польше.

До очередных парламентских выборов, на первый взгляд, еще далеко — они должны состояться осенью 2027 года. Но броуновское движение, начавшееся внутри разношерстной правящей коалиции, является бесспорным показателем наступающего правительственного кризиса. Большинство Дональду Туску обеспечивают две относительно небольшие партии — "Польская коалиция" и "Польша 2050". Последняя уже фактически распалась, и в любой момент ее депутаты, обеспокоенные своим политическим будущим, могут примкнуть к оппозиции.

Но самая главная проблема Туска — это "Польская коалиция", которую возглавляет вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Свежие опросы показали, что эта партия не проходит в будущий сейм. В такой ситуации лидер партии вынужден идти на более радикальные шаги, дабы не оказаться полностью размытым в блоке с "Гражданской коалицией" Дональда Туска. Не исключено, что по мере приближения выборов и дальнейшего падения рейтингов Косиняк-Камыш может покинуть коалицию. Что чревато досрочными выборами.

И вот тут-то на передний план выходит украинский вопрос! Министр обороны Польши одним из первых решительно заявил: "С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз!" По его действиям видно, что "Польская коалиция" решительно взялась за тему Волынской резни. О чем свидетельствует и тот факт, что Косиняк-Камыш был единственным польским политиком, который 11 июля лично поехал на украинскую Волынь, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам резни, устроенной бандеровцами в 1943 году.

Разумеется, правые не собираются уступать пальму первенства в этом вопросе. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек, выступая в субботу перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине, заявил о том, что вносит проект резолюции сейма о невозможности принятия Украины в ЕС в случае героизации бандеровщины. "Украина с бандеризмом, с героизацией убийц, которые совершили невероятно жестокие преступления против польского народа, не войдет в ЕС", — заявил Чарнек. Причем ПиС требует рассмотрения этой резолюции уже на ближайшей неделе.

Ну и конечно, активно конкурируют между собой в звании наибольших борцов против бандеровщины две правые "Конфедерации", чьи рейтинги в последнее время растут, что вызывает жуткое беспокойство истеблишмента. "Конфедерация польской короны" также в Люблине приняла резолюцию, требующую репараций от Украины за злодеяния бандеровцев во время Волынской резни. Лидер же "Конфедерации свободы и независимости" Кшиштоф Босак потребовал от Украины проведения эксгумации жертв Волынской резни и прекращения героизации виновников геноцида. Именно эти партии добились на днях принятия резолюции Европарламента, осудившей Зеленского за присвоение армейскому подразделению имени "героев УПА*".

Ну и не менее ярко выступил президент Кароль Навроцкий (надо заметить, самый популярный в Польше политик на данный момент). Он пообещал запретить в стране не только бандеровщину, но и ее символы — в частности, красно-черный флаг, давно уже являющийся на Украине вполне официальным.

В этой ситуации показательна позиция правящей партии Туска. Либералы долго старались избегать серьезных заявлений в адрес Украины, повторяя мантру: "Наш самый главный враг — Россия". Особенно старается на этом поприще убежденный русофоб, а по совместительству министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который постоянно повторяет тезис: "В польско-украинских отношениях ключевым моментом является противостояние российскому империализму".

При этом он открыто врет своим избирателям, убеждая их, что Киев еще не принял решение относительно "пантеона национальных героев Украины". Мол, пока неизвестно, кто именно будет там захоронен. Конечно, это ложь, учитывая, что соответствующий закон Верховная рада уже приняла и среди "героев Украины" значится и УПА*. И уж Сикорский не мог не видеть, что Зеленский лично бухался на колени перед прахом Андрея Мельника, чьи боевики также были причастны к истреблению поляков.

Тем забавнее, что глава польского МИД солидаризировался с потрясающей идеей о конфликте между Варшавой и Киевом: "Лучшая операция ФСБ за последние 30 лет". Многие пользователи стали уточнять, какая же из двух сторон спора является "агентами Кремля", в результате чего Сикорский даже вынужден был на несколько дней закрыть свою соцсеть от посторонних глаз.

Но польское правительство, конечно, понимает, что в пылу этого спора оно не может совершенно умыть руки и делать вид, что ничего не происходит. Дональд Туск, пусть и перемежая свои выступления призывами к "примирению" и "осмыслению истории", все равно вынужден был осудить Киев за героизацию палачей польского народа. А 11 июля он пообещал соорудить "Стену памяти с Вечным огнем и именами каждой найденной и идентифицированной жертвы Волынской резни". То есть либералы тоже вынуждены топтаться на этом поле критики бандеровщины.

Не надо испытывать никаких иллюзий по поводу внезапного прозрения польской элиты. Ясно, что все это делается исключительно в связи с предвыборной конъюнктурой. Представить себе, что Варшава на протяжении нескольких десятилетий не видела, что на Украине давно уже происходит героизация бандеровщины, невозможно. Но до сих пор основные политические силы Польши это устраивало. Поэтому так и удивляются в Киеве столь гневной реакции поляков на провокационные действия Зеленского.

При этом главарь киевского режима не успокаивается. Выждав реакцию поляков на День памяти жертв Волыни, Зеленский выступил с обращением по этому поводу, в котором тоже сделал упор на идее об "общем враге": "Сейчас, в наше время, Украина и Польша имеют общую угрозу, смертельную угрозу для нашей независимости, для наших государств, для каждого города, для каждого села — и зовется эта угроза Россией". Соответственно, профессиональный комик призвал думать о будущем, а не о прошлом. Как будто это не он вытащил из нафталина прах бандеровцев и не он героизировал тех, кто резал поляков на Волыни!

Ни тебе извинений, ни тебе покаяний, ни тебе намека на то, кто же убивал людей в 1940-е! И уж тем более ни слова о том, зачем сейчас Бандера снова поднят на знамена! Нет никаких сомнений, что эта очередная хамская речь Зеленского в траурную дату только подольет воду на мельницу его польским оппонентам. А это значит, что страсти будут нарастать. И в конце концов даже выборы в Польше не смогут погасить их.