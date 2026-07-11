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В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2026
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16:41 11.07.2026 (обновлено: 18:45 11.07.2026)
В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни

Жители Польши участвуют в траурных мероприятиях в годовщину Волынской резни

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Польши массово участвуют в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине Волынской резни.
  • В Домоставе Подкарпатского воеводства у памятника жертвам геноцида собрались десятки тысяч человек.
  • Подобные акции проходят и в других регионах Польши, в них принимает участие высшее руководство страны, включая президента Кароля Навроцкого.
ДОМОСТАВА (Польша), 11 июл — РИА Новости. Жители Польши массово принимают участие в траурных мероприятиях в годовщину Волынской резни — массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны.
В Домоставе Подкарпатского воеводства в День памяти жертв Волынской резни у памятника собрались десятки тысяч человек: местные жители, приехавшие из других регионов, организованные группы байкеров, харцеров, прихожан местной католической епархии.
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О масштабе мероприятия свидетельствуют превратившиеся в сплошные пробки окрестные дороги и полное отсутствие мест на паркингах.
Траурные мероприятия начались с богослужения за упокой душ невинно убиенных у памятника жертвам Волынской резни. Металлический монумент высотой более десяти метров создан в виде стилизованного герба Польши — орла, в центре которого, в проеме в форме креста, высоко поднят пронзенный украинским трезубцем ребенок, а по обеим сторонам — названия польских деревень, население которых было уничтожено националистами.
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Подобные акции проходят и во множестве других регионов Польши. В них принимает участие высшее руководство страны, в частности президент Кароль Навроцкий.
Вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах много лет осложняет отношения Варшавы и Киева. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Польша признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*. Польский сейм утвердил 11 июля в качестве государственного Дня памяти о поляках — жертвах геноцида.
В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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