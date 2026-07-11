В Польше проходят траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Польши массово участвуют в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине Волынской резни.

В Домоставе Подкарпатского воеводства у памятника жертвам геноцида собрались десятки тысяч человек.

Подобные акции проходят и в других регионах Польши, в них принимает участие высшее руководство страны, включая президента Кароля Навроцкого.

ДОМОСТАВА (Польша), 11 июл — РИА Новости. Жители Польши массово принимают участие в траурных мероприятиях в годовщину Волынской резни — массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны.

В Домоставе Подкарпатского воеводства в День памяти жертв Волынской резни у памятника собрались десятки тысяч человек: местные жители, приехавшие из других регионов, организованные группы байкеров, харцеров , прихожан местной католической епархии.

О масштабе мероприятия свидетельствуют превратившиеся в сплошные пробки окрестные дороги и полное отсутствие мест на паркингах.

Траурные мероприятия начались с богослужения за упокой душ невинно убиенных у памятника жертвам Волынской резни. Металлический монумент высотой более десяти метров создан в виде стилизованного герба Польши — орла, в центре которого, в проеме в форме креста, высоко поднят пронзенный украинским трезубцем ребенок, а по обеим сторонам — названия польских деревень, население которых было уничтожено националистами.

Подобные акции проходят и во множестве других регионов Польши . В них принимает участие высшее руководство страны, в частности президент Кароль Навроцкий

Вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах много лет осложняет отношения Варшавы и Киева. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Польша признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*. Польский сейм утвердил 11 июля в качестве государственного Дня памяти о поляках — жертвах геноцида.

В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.