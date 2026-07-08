Рейтинг@Mail.ru
В ЕП осудили Украину за переименование подразделения в честь УПА* - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 08.07.2026
В ЕП осудили Украину за переименование подразделения в честь УПА*

В Европарламенте раскритиковали переименование подразделения ВСУ в честь УПА

© Фото : European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : European Parliament
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Европейского парламента раскритиковали решение Украины переименовать подразделение ВСУ в честь членов Украинской повстанческой армии*.
  • Депутаты считают, что это решение пренебрегает чувствами и скорбью польской стороны и подрывает добрососедские отношения.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента раскритиковали решение Украины назвать подразделение ВСУ в честь членов Украинской повстанческой армии*, заявив, что этот шаг не учитывает позицию Польши, следует из пресс-релиза на сайте ЕП.
"В связи с переименованием элитного подразделения вооруженных сил Украины в честь "героев УПА*" депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу пренебрежения чувствами и скорбью польской стороны и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения", - говорится в документе.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Польше не хотят видеть рядом с собой враждебно настроенную Украину
7 июля, 12:41
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвропарламентВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала