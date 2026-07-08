В ЕП осудили Украину за переименование подразделения в честь УПА*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Европейского парламента раскритиковали решение Украины переименовать подразделение ВСУ в честь членов Украинской повстанческой армии*.
- Депутаты считают, что это решение пренебрегает чувствами и скорбью польской стороны и подрывает добрососедские отношения.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента раскритиковали решение Украины назвать подразделение ВСУ в честь членов Украинской повстанческой армии*, заявив, что этот шаг не учитывает позицию Польши, следует из пресс-релиза на сайте ЕП.
"В связи с переименованием элитного подразделения вооруженных сил Украины в честь "героев УПА*" депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу пренебрежения чувствами и скорбью польской стороны и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения", - говорится в документе.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация