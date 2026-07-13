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В Иране заявили об ударах по базе США в Иордании - РИА Новости, 13.07.2026
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04:26 13.07.2026 (обновлено: 05:09 13.07.2026)
В Иране заявили об ударах по базе США в Иордании

Press TV: Иран нанес ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран наносит ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, утверждает Press TV.
  • Атака стала ответом на американские бомбардировки Ирана.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иран в ответ на американские атаки наносит ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, сообщил в своем Telegram-канале иранский телеканал Press TV.
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"Иранские ракеты атакуют иорданскую авиабазу (США. — Прим. ред.) "Муваффак Салти", — говорится в публикации.
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В Иордании, по данным телеканала, слышны взрывы.
Позднее Press TV сообщил о взрывах на американской базе в Бахрейне. В этой стране объявлена воздушная тревога.
Ранее в ночь на понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о новых ударах по Ирану. Приказ об атаке отдал президент Дональд Трамп.
По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе, в Хондабе на западе, а также на острове Кешм, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан. В Хузестане, как сообщает телеканал Press TV, в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены.
В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, а также на острове Кешм.
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Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.
Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.
В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану, несмотря на меморандум, предполагающий завершение конфликта. Утверждается, что поводом стали действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
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