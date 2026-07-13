В Иране заявили об ударах по базе США в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран наносит ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, утверждает Press TV.

Атака стала ответом на американские бомбардировки Ирана.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иран в ответ на американские атаки наносит ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, сообщил в своем Иран в ответ на американские атаки наносит ракетные удары по базе США "Муваффак Салти" в Иордании, сообщил в своем Telegram-канале иранский телеканал Press TV.

« "Иранские ракеты атакуют иорданскую авиабазу ( США . — Прим. ред.) "Муваффак Салти", — говорится в публикации.

Иордании , по данным телеканала, слышны взрывы.

Позднее Press TV сообщил о взрывах на американской базе в Бахрейне. В этой стране объявлена воздушная тревога.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе, в Хондабе на западе, а также на острове Кешм, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан. В Хузестане, как сообщает телеканал Press TV , в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены.

В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, а также на острове Кешм.

Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.

Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.