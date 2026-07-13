В Пентагоне заявили о новых ударах по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные США начали наносить новые удары по Ирану по приказу президента Дональда Трампа.

Взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, а также на острове Кешм.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июл — РИА Новости. Военные США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары по Ирану, заявило в Военные США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары по Ирану, заявило в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM).

« "В 17.00 по времени Восточного побережья США (00.00 мск — Прим. ред.) сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", – говорится в сообщении командования.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе, в Хондабе на западе, а также на острове Кешм, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан.

В Хузестане, как сообщает телеканал Press TV , в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены.

В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, а также на острове Кешм.

Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.

Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.