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В Пентагоне заявили о новых ударах по Ирану - РИА Новости, 13.07.2026
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00:23 13.07.2026 (обновлено: 03:53 13.07.2026)
В Пентагоне заявили о новых ударах по Ирану

ВС США по приказу Трампа начали наносить новые удары по Ирану

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin LongАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35A
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin Long
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США начали наносить новые удары по Ирану по приказу президента Дональда Трампа.
  • Взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, а также на острове Кешм.
НЬЮ-ЙОРК, 13 июл — РИА Новости. Военные США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары по Ирану, заявило в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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"В 17.00 по времени Восточного побережья США (00.00 мск — Прим. ред.) сегодня силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", – говорится в сообщении командования.
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Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.
По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе, в Хондабе на западе, а также на острове Кешм, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан.
В Хузестане, как сообщает телеканал Press TV, в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены.
В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ. СМИ писали о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар, а также на острове Кешм.
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Также сообщалось о поражении американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре, центров материально-технического обеспечения и платформ дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлов связи и РЛС в Бахрейне.
Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, пишет Reuters.
В ночь на 8 июля американские военные возобновили удары по Ирану, несмотря на меморандум, предполагающий завершение конфликта. Утверждается, что поводом стали действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузе. Исламская республика, в свою очередь, атакует военную инфраструктуру США на Ближнем Востоке.
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