Российских триатлонистов допустили до командных дисциплин

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила российских спортсменов всех возрастов к смешанным эстафетам в нейтральном статусе.

До смешанных эстафет допущены россияне в категориях «элита», «юниоры» и «параспортсмены».

С апреля российские юниоры были допущены к соревнованиям с флагом и гимном, а в июле российских триатлонистов в нейтральном статусе допустила коммерческая серия Ironman.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила российских спортсменов всех возрастов к смешанным эстафетам в нейтральном статусе, написала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу в своем Telegram-канале.

До смешанных эстафет допущены россияне в категориях "элита", "юниоры" и "параспортсмены".

"Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon! Благодарю министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международной федерации триатлона за совместную работу, которая дает видимый результат. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов - под флагом и с гимном", - написала Шойгу

World Triathlon допускает взрослых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, с апреля российские юниоры допущены с флагом и гимном. В июле российских триатлонистов в нейтральном статусе допустила коммерческая серия Ironman.