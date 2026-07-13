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Российских триатлонистов допустили до командных дисциплин - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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14:32 13.07.2026
Российских триатлонистов допустили до командных дисциплин

World Triathlon допустила российских спортсменов до командных дисциплин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТриатлон. Чемпионат Европы
Триатлон. Чемпионат Европы - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила российских спортсменов всех возрастов к смешанным эстафетам в нейтральном статусе.
  • До смешанных эстафет допущены россияне в категориях «элита», «юниоры» и «параспортсмены».
  • С апреля российские юниоры были допущены к соревнованиям с флагом и гимном, а в июле российских триатлонистов в нейтральном статусе допустила коммерческая серия Ironman.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Международная федерация триатлона (World Triathlon) допустила российских спортсменов всех возрастов к смешанным эстафетам в нейтральном статусе, написала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу в своем Telegram-канале.
До смешанных эстафет допущены россияне в категориях "элита", "юниоры" и "параспортсмены".
"Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon! Благодарю министерство спорта России за огромный вклад и системную работу по возвращению наших атлетов на международную арену и коллег из Международной федерации триатлона за совместную работу, которая дает видимый результат. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов - под флагом и с гимном", - написала Шойгу.
World Triathlon допускает взрослых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, с апреля российские юниоры допущены с флагом и гимном. В июле российских триатлонистов в нейтральном статусе допустила коммерческая серия Ironman.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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СпортКсения ШойгуМеждународный олимпийский комитет (МОК)Триатлон
 
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