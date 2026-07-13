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"Торпедо" вырвало победу в матче Первой лиги с "Уралом" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
19:25 13.07.2026 (обновлено: 22:00 13.07.2026)
"Торпедо" вырвало победу в матче Первой лиги с "Уралом"

"Торпедо" на выезде победило "Урал" в стартовом туре Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Торпедо"Футболисты "Торпедо"
Футболисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Торпедо"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Торпедо» обыграло екатеринбургский «Урал» в матче первого тура футбольной Первой лиги со счетом 1:0.
  • В следующем туре «Урал» примет красноярский «Енисей», а «Торпедо» на домашнем поле встретится с ульяновской «Волгой».
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Московское "Торпедо" обыграло екатеринбургский "Урал" в матче первого тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, мяч в компенсированное время забил Сергей Бородин.
Первая лига
13 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Урал
0 : 1
Торпедо
90‎’‎ • Дмитрий Цыпченко
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем туре "Урал" примет красноярский "Енисей" 19 июля. "Торпедо" в этот же день на домашнем поле встретится с ульяновской "Волгой".
В другом матче "Челябинск" на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 3:1.
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