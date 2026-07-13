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Определились составы команд на "Матч года" с участием игроков КХЛ и НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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18:00 13.07.2026

Определились составы команд на "Матч года" с участием игроков КХЛ и НХЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртемий Панарин и Александр Овечкин
Артемий Панарин и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Артемий Панарин и Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Составы команд на "Матч года" с участием российских игроков клубов КХЛ и НХЛ определились.
  • Матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене", в нем примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг.
  • Капитанами команд станут Михаил Сергачев и Артемий Панарин.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Определились составы команд на "Матч года" с участием российских игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает корреспондент РИА Новости.
Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие 49 хоккеистов из обеих лиг, разделенных на две смешанные команды, капитанами которых выступят защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
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За команду Сергачева сыграют Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Александр Романов ("Нью-Йорк Айлендерс"), Иван Проворов ("Коламбус Блю Джекетс"), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Алексей Протас ("Вашингтон Кэпиталз"), Кирилл Марченко ("Коламбус Блю Джекетс"), Павел Бучневич ("Сент-Луис Блюз"), Василий Подколзин ("Эдмонтон Ойлерз"), Константин Окулов ("Авангард"), Илья Любушкин ("Даллас Старз"), Егор Яковлев ("Металлург"), Дмитрий Симашев ("Юта Маммот"), Григорий Дронов ("Трактор"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Владимир Ткачев ("Авангард"), Михаил Мальцев ("Спартак"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Николай Голдобин (СКА), Егор Сурин ("Локомотив").
В команду Панарина попали Сергей Бобровский ("Торонто Мейпл Лифс"), Дмитрий Орлов ("Сан-Хосе Шаркс"), Александр Никишин ("Каролина Харрикейнз"), Владислав Гавриков ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Павел Минтюков ("Анахайм Дакс"), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), Вадим Шипачев ("Салават Юлаев"), Матвей Мичков ("Филадельфия Флайерз"), Марат Хуснутдинов ("Бостон Брюинз"), Валерий Ничушкин ("Коламбус Блю Джекетс"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Шакир Мухамадуллин ("Эдмонтон Ойлерз"), Андрей Миронов ("Спартак"), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Матвей Гридин ("Калгари Флэймз"), Дмитрий Яшкин ("Ак Барс"), Максим Шалунов ("Локомотив"), Максим Цыплаков ("Калгари Флэймз"), Александр Барабанов ("Ак Барс"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев").
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