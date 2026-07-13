Экс-гендира "Торпедо" приговорили к двум годам тюрьмы за подкуп арбитров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров.
- Скородумову также запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Скородумова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – огласил решение судья.
Также ему запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.
Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.
Президент РФС жестко прокомментировал скандал с "Торпедо" и подкупом судей
12 июля 2025, 21:13
Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо" было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион в России) сезона 2024-2025 годов.
Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча.
Соболев и Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО, следствие по их делу пока не завершено.
"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.