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Экс-гендира "Торпедо" приговорили к двум годам тюрьмы за подкуп арбитров - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
11:06 13.07.2026 (обновлено: 11:27 13.07.2026)
Экс-гендира "Торпедо" приговорили к двум годам тюрьмы за подкуп арбитров

Экс-гендиректор "Торпедо" Скородумов получил два года за подкуп арбитров

© Фото : ФК "Торпедо"Валерий Скородумов
Валерий Скородумов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : ФК "Торпедо"
Валерий Скородумов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров.
  • Скородумову также запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Скородумова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – огласил решение судья.
Также ему запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.
Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.
Президент РФС Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Президент РФС жестко прокомментировал скандал с "Торпедо" и подкупом судей
12 июля 2025, 21:13
Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо" было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион в России) сезона 2024-2025 годов.
Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча.
Соболев и Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО, следствие по их делу пока не завершено.
"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
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28 февраля, 20:03
 
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