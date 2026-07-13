Экс-гендира "Торпедо" приговорили к двум годам тюрьмы за подкуп арбитров

Краткий пересказ от РИА ИИ Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров.

Скородумову также запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова к 2 годам колонии общего режима за подкуп спортивных арбитров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Скородумова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – огласил решение судья.

Также ему запрещено заниматься спортивной деятельностью сроком на 3 года.

Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.

Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием " Торпедо " было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион в России ) сезона 2024-2025 годов.

Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча.

Соболев и Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО, следствие по их делу пока не завершено.