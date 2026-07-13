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"Дай бог, чтоб был результат": Овечкин о Шварце в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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18:15 13.07.2026
"Дай бог, чтоб был результат": Овечкин о Шварце в "Динамо"

Овечкин выразил надежду на улучшение результатов "Динамо" при тренере Шварце

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСандро Шварц
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин выразил надежду на улучшение результатов футбольного клуба «Динамо» при новом главном тренере Сандро Шварце.
  • Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в конце мая, он уже возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил РИА Новости, что надеется на улучшение результатов футбольного клуба "Динамо" при новом главном тренере команды Сандро Шварце.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
"Дай бог, чтобы был результат", - сказал Овечкин, воспитанник хоккейного "Динамо".
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