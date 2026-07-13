"Дай бог, чтоб был результат": Овечкин о Шварце в "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин выразил надежду на улучшение результатов футбольного клуба «Динамо» при новом главном тренере Сандро Шварце.
- Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в конце мая, он уже возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил РИА Новости, что надеется на улучшение результатов футбольного клуба "Динамо" при новом главном тренере команды Сандро Шварце.
"Дай бог, чтобы был результат", - сказал Овечкин, воспитанник хоккейного "Динамо".