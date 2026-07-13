"Сакраменто" проиграл "Вашингтону" в матче Летней лиги НБА

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" проиграл "Вашингтон Уизардс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 104:85 (18:24, 36:17, 21:24, 29:20) в пользу столичного клуба, в составе которого больше всех очков набрал Уильям Райли (32). У "Сакраменто" самым результативным стал оформивший дабл-дабл Максим Рейно (20 очков, 12 подборов).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете чуть более одной минуты, набрал два очка, сделал один подбор и отдал одну результативную передачу.
Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.