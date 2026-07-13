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"Сакраменто" проиграл "Вашингтону" в матче Летней лиги НБА - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Баскетбол
 
07:27 13.07.2026
"Сакраменто" проиграл "Вашингтону" в матче Летней лиги НБА

"Вашингтон" одержал победу над "Сакраменто" в Летней лиге НБА

© AP Photo / Charlie NeibergallБаскетбольный мяч НБА
Баскетбольный мяч НБА - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Charlie Neibergall
Баскетбольный мяч НБА. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" проиграл "Вашингтон Уизардс" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 104:85 (18:24, 36:17, 21:24, 29:20) в пользу столичного клуба, в составе которого больше всех очков набрал Уильям Райли (32). У "Сакраменто" самым результативным стал оформивший дабл-дабл Максим Рейно (20 очков, 12 подборов).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете чуть более одной минуты, набрал два очка, сделал один подбор и отдал одну результативную передачу.
Лахину 24 года. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого россиянин присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.
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