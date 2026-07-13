СМИ: "ПСЖ" Сафонова ведет переговоры о переходе японского вратаря "Пармы"

В июле "ПСЖ" подписал контракт с 18-летним итальянским вратарем Алессандро Лонгони. Отмечалось, что клуб также не планирует расставаться со вторым вратарем команды Шевалье. Столичная команда также объявила об уходе итальянского вратаря Ренато Марина в португальский "Насьонал" на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Судзуки представляет "Парму" с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 22 матча, пять из них - на ноль. Также он принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Японии, отыграв четыре матча и пропустив пять голов при одном "сухом" матче.