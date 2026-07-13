СМИ: "ПСЖ" Сафонова ведет переговоры о переходе японского вратаря "Пармы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Пари Сен-Жермен" ведет переговоры о трансфере голкипера сборной Японии Дзиона Судзуки из итальянской "Пармы".
- Матвей Сафонов, российский вратарь "Пари Сен-Жермен", был основным вратарем клуба большую часть прошедшего сезона и провел за команду 27 матчей, 12 из них — на ноль.
- "ПСЖ" подписал контракт с 18-летним итальянским вратарем Алессандро Лонгони и не планирует расставаться со вторым вратарем команды Люкой Шевалье.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", ворота которого защищает российский вратарь Матвей Сафонов, ведет переговоры по поводу трансфера голкипера сборной Японии Дзиона Судзуки из итальянской "Пармы", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, "ПСЖ" связался с 23-летним вратарем и уже ведет переговоры, которые продвигаются быстро. Отмечается, что японец в любом случае покинет "Парму" в летнее трансферное окно, несмотря на контракт с итальянским клубом до 2029 года.
Большую часть прошедшего сезона Сафонов был основным вратарем "ПСЖ". Ранее СМИ сообщали, что россиянин окончательно выиграл конкуренцию у француза Люки Шевалье. Всего за сезон 27-летний уроженец Краснодара провел за "ПСЖ" 27 матчей, 12 из них отыграв на ноль. Россиянин выступает за парижский клуб с лета 2024 года.
В июле "ПСЖ" подписал контракт с 18-летним итальянским вратарем Алессандро Лонгони. Отмечалось, что клуб также не планирует расставаться со вторым вратарем команды Шевалье. Столичная команда также объявила об уходе итальянского вратаря Ренато Марина в португальский "Насьонал" на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
Судзуки представляет "Парму" с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 22 матча, пять из них - на ноль. Также он принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Японии, отыграв четыре матча и пропустив пять голов при одном "сухом" матче.
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