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РФС представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26 - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
20:13 13.07.2026

РФС представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского футбольного союза (РФС)
Стенд Российского футбольного союза (РФС) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26.
  • В список вошли 18 российских футболистов и 15 легионеров Российской премьер-лиги.
  • Среди лучших игроков отмечены вратари Станислав Агкацев, Денис Адамов и Максим Бориско, а также нападающие Джон Кордоба, Константин Тюкавин и Дмитрий Воробьев.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26.
Список игроков был утвержден 10 июля на заседании бюро исполкома РФС. В него вошли 18 российских футболистов и 15 легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Лучшими вратарями признаны Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит") и Максим Бориско ("Балтика").
В тройку лучших правых защитников вошли Илья Вахания ("Ростов"), Мингиян Бевеев ("Балтика") и Густаво Мантуан ("Зенит"), правых центральных защитников - Игорь Дивеев (ЦСКА), Сезар Монтес ("Локомотив") и Руслан Литвинов ("Спартак"), левых центральных защитников - Нино ("Зенит"), Кевин Андраде ("Балтика") и Витор Тормена ("Краснодар"), левых защитников - Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит") и Дмитрий Скопинцев ("Динамо").
Лучшими центральными полузащитниками стали Вендел ("Зенит"), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Наиль Умяров ("Спартак"), правыми центральными полузащитниками - Алексей Батраков ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Зенит") и Никита Кривцов ("Краснодар"), левыми центральными полузащитниками - Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Лечи Садулаев ("Ахмат") и Маркиньос ("Спартак").
В число лучших центральных нападающих вошли Джон Кордоба ("Краснодар"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), правых нападающих - Луис Энрике ("Зенит"), Данил Круговой (ЦСКА) и Жоао Батчи ("Краснодар"), левых нападающих - Эсекьель Барко ("Спартак"), Бителло ("Динамо") и Педро ("Зенит").
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ФутболСпортЭсекьель БаркоРоссийский футбольный союз (РФС)Станислав АгкацевДенис АдамовКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитМаксим Бориско
 
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