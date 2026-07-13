РФС представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский футбольный союз представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26.

В список вошли 18 российских футболистов и 15 легионеров Российской премьер-лиги.

Среди лучших игроков отмечены вратари Станислав Агкацев, Денис Адамов и Максим Бориско, а также нападающие Джон Кордоба, Константин Тюкавин и Дмитрий Воробьев.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26.

Список игроков был утвержден 10 июля на заседании бюро исполкома РФС . В него вошли 18 российских футболистов и 15 легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ ).

Лучшими вратарями признаны Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит") и Максим Бориско ("Балтика").

В тройку лучших правых защитников вошли Илья Вахания ("Ростов"), Мингиян Бевеев ("Балтика") и Густаво Мантуан ("Зенит"), правых центральных защитников - Игорь Дивеев (ЦСКА), Сезар Монтес ("Локомотив") и Руслан Литвинов ("Спартак"), левых центральных защитников - Нино ("Зенит"), Кевин Андраде ("Балтика") и Витор Тормена ("Краснодар"), левых защитников - Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит") и Дмитрий Скопинцев ("Динамо").

Лучшими центральными полузащитниками стали Вендел ("Зенит"), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Наиль Умяров ("Спартак"), правыми центральными полузащитниками - Алексей Батраков ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Зенит") и Никита Кривцов ("Краснодар"), левыми центральными полузащитниками - Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Лечи Садулаев ("Ахмат") и Маркиньос ("Спартак").