© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали четырех мужчин за стрельбу из пневматики

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте произошел конфликт между четырьмя мужчинами, в ходе которого были использованы пневматические пистолеты и аэрозольные устройства.

В результате инцидента никто не обращался за медицинской помощью.

Участники конфликта задержаны и получили административные протоколы за мелкое хулиганство.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала четверых местных жителей, пустивших в ход пневматические пистолеты и аэрозольные устройства в ходе конфликта в центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в воскресенье в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте у одного из домов на Лиговском проспекте, в ходе которого были слышны выстрелы.

Ленинградской области. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 23 лет произошел конфликт. По предварительным данным, его участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства, при этом двое мужчин произвели выстрелы в сторону одного из оппонентов", – рассказали в ГУМВД по Санкт-Петербургу

Отмечается, что после инцидента никто не обращался за медицинской помощью.