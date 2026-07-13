В Петербурге задержали четырех мужчин за стрельбу из пневматики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте произошел конфликт между четырьмя мужчинами, в ходе которого были использованы пневматические пистолеты и аэрозольные устройства.
- В результате инцидента никто не обращался за медицинской помощью.
- Участники конфликта задержаны и получили административные протоколы за мелкое хулиганство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала четверых местных жителей, пустивших в ход пневматические пистолеты и аэрозольные устройства в ходе конфликта в центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению ведомства, в воскресенье в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте у одного из домов на Лиговском проспекте, в ходе которого были слышны выстрелы.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 23 лет произошел конфликт. По предварительным данным, его участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства, при этом двое мужчин произвели выстрелы в сторону одного из оппонентов", – рассказали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что после инцидента никто не обращался за медицинской помощью.
Всех участников конфликта задержали, они получили административные протоколы за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ), добавили в полиции.