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Чистяков: хоккейная общественность рада продлению контракта с Овечкиным - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Хоккей
 
19:18 13.07.2026
Чистяков: хоккейная общественность рада продлению контракта с Овечкиным

Чистяков: вся хоккейная общественность рада продлению сотрудничества с Овечкиным

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на сезон-2026/27, который станет для него 22-м в карьере в НХЛ.
  • Представитель Овечкина Глеб Чистяков заявил, что не знает, было ли у московского «Динамо» желание подписать контракт с форвардом.
  • Чистяков доволен новым контрактом Овечкина и считает, что «Вашингтон» провел хорошие сделки и стал сильнее.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Агент Глеб Чистяков, который также является представителем российского нападающего Александра Овечкина, признался РИА Новости, что не знает, было ли московское "Динамо" заинтересовано в подписании контракта с форвардом, а также подчеркнул, что вся хоккейная общественность рада продлению сотрудничества форварда с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
Овечкин, который является воспитанником "Динамо", а также чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе "бело-голубых", в июле подписал однолетний контракт с "Вашингтоном". Сезон-2026/27 станет для россиянина 22-м в карьере в НХЛ.
"Был уверен, что останется в "Вашингтоне". Думаю, вся хоккейная общественность этого хотела. Александр получил хороший, правильно структурированный контракт. Сейчас рано говорить о том, является ли "Вашингтон" претендентом на Кубок Стэнли, но клуб провел хорошие сделки, команда однозначно стала сильнее. Очень рад за семью Александра. Он доволен, семья довольна. Значит, и мы все довольны. Была ли со стороны "Динамо" заинтересованность в том, чтобы вернуть Александра в Россию? Не знаю. Не могу это комментировать", - сказал Чистяков.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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