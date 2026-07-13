Чистяков: хоккейная общественность рада продлению контракта с Овечкиным

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Агент Глеб Чистяков, который также является представителем российского нападающего Александра Овечкина, признался РИА Новости, что не знает, было ли московское "Динамо" заинтересовано в подписании контракта с форвардом, а также подчеркнул, что вся хоккейная общественность рада продлению сотрудничества форварда с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

"Был уверен, что останется в "Вашингтоне". Думаю, вся хоккейная общественность этого хотела. Александр получил хороший, правильно структурированный контракт. Сейчас рано говорить о том, является ли "Вашингтон" претендентом на Кубок Стэнли, но клуб провел хорошие сделки, команда однозначно стала сильнее. Очень рад за семью Александра. Он доволен, семья довольна. Значит, и мы все довольны. Была ли со стороны "Динамо" заинтересованность в том, чтобы вернуть Александра в Россию? Не знаю. Не могу это комментировать", - сказал Чистяков.